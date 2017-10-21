هيئة الاستعلامات: الإعلام الأجنبي ضلل المواطنين حول عدد شهداء الواحات

- ضياء رشوان: 80 مراسل أجنبي في افتتاح مدينة العلمين الجديدةأحمد الدسوقى:أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية ضللت المواطنين حول عدد شهداء الشرطة فى الواحات، مضيفا:"عدد الشهداء الحقيقى هو ما أصدرته وزارة الداخلية".وكانت وزارة الداخلية ق

– ضياء رشوان: 80 مراسل أجنبي في افتتاح مدينة العلمين الجديدة



أحمد الدسوقى:

أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن بعض وسائل الإعلام الأجنبية ضللت المواطنين حول عدد شهداء الشرطة فى الواحات، مضيفا:”عدد الشهداء الحقيقى هو ما أصدرته وزارة الداخلية”.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت فى بيان، إن حادث الواحات أدى إلى استشهاد عدد 16 من القوات «11 ضابط – 4 مجندين – 1 رقيب شرطة»، وإصابة عدد 13 «4 ضابط – 9 مجند»، ومازال البحث جار عن أحد ضباط مديرية أمن الجيزة.

وقال خلال لقائه ببرنامج “هنا العاصمة”، إنه كان يجب أن يكون هناك “تقدير موقف” وتحري للدقة من وسائل الإعلام الداخلية فيما يتعلق بعدد الشهداء ، وايضا فيما يبثونه من تسريبات.

وأشار إلى أن هناك 80 مراسل أجنبي حضروا افتتاح مدينة العلمين الجديدة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى.