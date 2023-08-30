هيئة الاستشعار: جار تصميم قمر صناعي للأغراض الزراعية والبحثية وإطلاقه خلال عامين

قال الدكتور تامر مكي القائم بعمل رئيس شعبة علوم الفضاء والدراسات الاستراتيجية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إنه جار العمل على تصميم وتصنيع قمر صناعي للأغراض الزراعية والبحثية (NEOSat-1) تمهيدا لإطلاقه خلال عامين.

وأشار مكي – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إلى أنه سيتم استحداث بعض التكنولوجيات الجديدة تماما في كل من أنظمة القمر والذي يزن نحو 10-12 كجم، ومنها نظام التحكم والملاحة والتوجيه الخاص بالقمر، حيث تم ابتكار نظام جديد حصل على دعم دولي، والذي يمثل ثورة في مجال تصميم نظم التحكم والمالحة وتوجيه الأقمار الصناعية وجاري تطوير هذا النظام أيضا باستخدام الذكاء الصناعي.

وأضاف أنه سيتم استخدام النانو تكنولوجي في تصنيع العوازل الشعاعية والحرارية للقمر، وتصميم وتصنيع هوائي إلى جانب الحاسب المحمول على متن القمر.