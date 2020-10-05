استثمار

هيئة الاستثمار : قفزة قوية فى عدد الشركات المؤسسة بمساهمة عربية فى سبتمبر

بلغت 7.8%.. وانخفاض للمصريين والأجانب
أحمد عاشور 7:40 م, الأثنين, 5 أكتوبر 20 7:40 م, الأثنين, 5 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

واصلت نسبة مساهمة العرب فى شركات تم تأسيسها فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الصعود خلال شهر سبتمبر الماضى مسجلة 7.8% من إجمالى عدد الشركات الجديدة.

فى المقابل انخفضت نسبة مساهمة الأجانب إلى 0.5% الشهر الماضى مقارنة مع 2.1% فى أغسطس الماضى، لكنها ما زالت أعلى من المحققة فى يوليو؛ والبالغة 0.3% من إجمالى عدد الشركات الجديدة.

كما تراجعت نسب مساهمات المصريين فى عدد الشركات المسجلة من 98% فى يوليو، و92.5% فى أغسطس إلى 91.8% فى سبتمبر الماضى.

اقرأ أيضا  الحكومة: زيادة تمويل مشروع جامعة الملك سالمان إلى مليار و465 مليون ريال

وبشكل عام بلغت أعداد الشركات المؤسسة فى سبتمبر الماضى 2775 برأسمال إجمالى 9.8 مليار جنيه، وفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، لـ«المال».

وزادت الشركات المسجلة فى سبتمبر الماضى بواقع 379 كيانًا، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، بما يعادل 16%، وأعلى بعدد 544 منشأة عن أغسطس 2020 بنسبة 24.3%.

يُذكر أن شهر يونيو الماضى (أول تعافٍ من أزمة كورونا) شهد تأسيس 1672 شركة، بزيادة 222 عن يونيو 2019، بمعدل نمو يصل إلى 15.3%.

اقرأ أيضا  الحكومة : القطاع الخاص غير النفطي يسجل أول انتعاش اقتصادي منذ 14 شهرًا

كانت الشركات التى تم تأسيسها فى يونيو الماضى أعلى بأكثر من ألف شركة عن المسجلة فى مايو2020، والبالغ عددها 666 كيانًا، بما يعادل 151% نموًّا، من بينها 610 شركات بأموال مصرية، والباقى للعرب والأجانب.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن أعداد الشركات التى تم تأسيسها فى أبريل 2020 تراجع بنحو 87.4% عن الفترة المقارنة من 2019، وأقل 84.9% مما كانت عليه فى مارس السابق له، حيث بلغت 246 شركة، مقابل 1951 و1624 على الترتيب.

اقرأ أيضا  «الاستثمار الأوروبي» يستثمر 22 مليون دولار في الإغلاق الأول لصندوق «LCP II»

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم أن شركة «سوميتومو إيجيبت»، إحدى شركات «سوميتومو» اليابانية، وهى واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية فى اليابان والتى تعمل فى مجال إنتاج الأنظمة اللاسلكية الكهربائية وكابلات السيارات، تعتزم زيادة استثماراتها فى مصر بقيمة مليار جنيه، وذلك من خلال إقامة موقع جديد للشركة لإنتاج ضفائر السيارات وتصديرها إلى الدول الأوروبية بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

ملف الكاتب أحمد عاشور

اقرأ أيضاً

ضوابط جديدة لتيسير إقامة المستثمرين الأجانب في مصر

محمود خاطر 5:35 م, الخميس, 1 أكتوبر 20

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع سفير المكسيك سبل زيادة الاستثمارات المكسيكية في مصر

مصطفى الجُدي 12:36 ص, الجمعة, 18 سبتمبر 20

هيئة الاستثمار توافق على 22 مشروعا جديدا للمنطقة الاستثمارية إي سكوير بمدينة السادس من أكتوبر

المال - خاص 1:49 ص, الأثنين, 14 سبتمبر 20

هيئة الاستثمار و«تنمية الصعيد» توقعان بروتوكولا لزيادة الاستثمارات بالصعيد

مصطفى الجُدي 11:44 م, الخميس, 10 سبتمبر 20

خلال جولة في المنوفية.. رئيس هيئة الاستثمار يوجه بإزالة أية معوقات لتوسع المشروعات

المال - خاص 8:48 م, الثلاثاء, 18 أغسطس 20

هيئة الاستثمار: اجتماع مع 120 شركة ألمانية الشهر المقبل لعرض تطورات الاقتصاد المصري

المال - خاص 12:46 ص, الأحد, 16 أغسطس 20