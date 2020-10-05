هيئة الاستثمار : قفزة قوية فى عدد الشركات المؤسسة بمساهمة عربية فى سبتمبر

واصلت نسبة مساهمة العرب فى شركات تم تأسيسها فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الصعود خلال شهر سبتمبر الماضى مسجلة 7.8% من إجمالى عدد الشركات الجديدة.

فى المقابل انخفضت نسبة مساهمة الأجانب إلى 0.5% الشهر الماضى مقارنة مع 2.1% فى أغسطس الماضى، لكنها ما زالت أعلى من المحققة فى يوليو؛ والبالغة 0.3% من إجمالى عدد الشركات الجديدة.

كما تراجعت نسب مساهمات المصريين فى عدد الشركات المسجلة من 98% فى يوليو، و92.5% فى أغسطس إلى 91.8% فى سبتمبر الماضى.

وبشكل عام بلغت أعداد الشركات المؤسسة فى سبتمبر الماضى 2775 برأسمال إجمالى 9.8 مليار جنيه، وفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة، لـ«المال».

وزادت الشركات المسجلة فى سبتمبر الماضى بواقع 379 كيانًا، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، بما يعادل 16%، وأعلى بعدد 544 منشأة عن أغسطس 2020 بنسبة 24.3%.

يُذكر أن شهر يونيو الماضى (أول تعافٍ من أزمة كورونا) شهد تأسيس 1672 شركة، بزيادة 222 عن يونيو 2019، بمعدل نمو يصل إلى 15.3%.

كانت الشركات التى تم تأسيسها فى يونيو الماضى أعلى بأكثر من ألف شركة عن المسجلة فى مايو2020، والبالغ عددها 666 كيانًا، بما يعادل 151% نموًّا، من بينها 610 شركات بأموال مصرية، والباقى للعرب والأجانب.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن أعداد الشركات التى تم تأسيسها فى أبريل 2020 تراجع بنحو 87.4% عن الفترة المقارنة من 2019، وأقل 84.9% مما كانت عليه فى مارس السابق له، حيث بلغت 246 شركة، مقابل 1951 و1624 على الترتيب.

وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم أن شركة «سوميتومو إيجيبت»، إحدى شركات «سوميتومو» اليابانية، وهى واحدة من أكبر الكيانات الاقتصادية فى اليابان والتى تعمل فى مجال إنتاج الأنظمة اللاسلكية الكهربائية وكابلات السيارات، تعتزم زيادة استثماراتها فى مصر بقيمة مليار جنيه، وذلك من خلال إقامة موقع جديد للشركة لإنتاج ضفائر السيارات وتصديرها إلى الدول الأوروبية بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة العاشر من رمضان.