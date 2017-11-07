هيئة الاستثمار: روسيا تستثمر في مصر بحجم 62.86 مليون دولار

سمر السيد قدرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حجم الاستثمارات الروسية فى مصر حتى نهاية فبراير الماضى بنحو 62.86 مليون دولار عبر 417 شركة مؤسسة ، لتحتل بذلك المرتبة الـ47 من قائمة الاستثمارات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية.…

سمر السيد

قدرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حجم الاستثمارات الروسية فى مصر حتى نهاية فبراير الماضى بنحو 62.86 مليون دولار عبر 417 شركة مؤسسة ، لتحتل بذلك المرتبة الـ47 من قائمة الاستثمارات الأجنبية العاملة بالسوق المحلية.

أضافت البيانات التى حصلت “المال” على نسخة منها، أن أهم الشركات الروسية المستثمرة محلياً تتمثل فى تيز تور للسياحة بحجم استثمارات 9.9 مليون دولار وردسى بيرل للاستثمار السياحى والعقارى بنحو 4.2 مليون ولاجونا للاستثمار السياحى بنحو 4.1 مليون وأوول رد سى للتنمية السياحية بتدفقات تبلغ 3.8 مليون .

ولفتت البيانات إلى أن 2.9 مليون هى حجم استثمارات شركة أكوالينك ليرنج للخدمات المالية ، بينما تستثمر شركة كايرو ستار لسهل حشيش للاستثمار العقارى والسياحى نحو 2.4 مليون كما تستثمر شركة سيما لتصنيع المواد الخرسانية وإنشاء الطرق نحو 1.4 مليون دولار أمريكى.

ووفقا لبيان “الاستثمار” ، يحتل القطاع السياحى المركز الأول فى قائمة الاستثمارات الروسية بإجمالى تدفقات 31.63 مليون دولار عبر 99 شركة ، يأتى بعده القطاع الإنشائى باستثمارات نحو 11.59 مليون من خلال 78 شركة مؤسسة .

وأضافت البيانات أن القطاع الخدمى شهد تأسيس 149 شركة باستثمارات 7.34 مليون دولار ، بينما بلغت تدفقات القطاع الصناعى 3.73 مليون دولار عبر 37 شركة مؤسسة ، و يأتى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المركز الخامس بإجمالى تدفقات 3.49 مليون دولار عبر 33 شركة .

وقد شهد القطاع التمويلى القائمة تأسيس 4 شركات باستثمارات 3.09 مليون دولار ، فى حين تم تأسيس 17 شركة بالقطاع الزراعى بتدفقات 1.99 مليون دولار.