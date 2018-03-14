هيئة الاستثمار تُشكل لجنة لإعداد قواعد تراخيص نشاط الاعتماد"SPEED" تقدم مقترح للدورة المستندية والاجراءات التعاقديةأحمد عليشكلت الهيئة العامة للاستثمار لجنة لمناقشة الشروط و المواصفات الخاصة بمنح التراخيص للشركات اللازمة لبدء نشاط الاعتماد، فيما تولت منى زوبع، رئيس الهيئة مهام رئاسة اللجنة الم

هيئة الاستثمار تُشكل لجنة لإعداد قواعد تراخيص نشاط الاعتماد

“SPEED” تقدم مقترح للدورة المستندية والاجراءات التعاقدية

أحمد علي

شكلت الهيئة العامة للاستثمار لجنة لمناقشة الشروط و المواصفات الخاصة بمنح التراخيص للشركات اللازمة لبدء نشاط الاعتماد، فيما تولت منى زوبع، رئيس الهيئة مهام رئاسة اللجنة المشكلة.

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس ادارة شركة SPEED لخدمات الإعتماد –أول شركة أُسست لتقديم خدمات الاعتماد- إن شركته تواصلت مع الهيئة العامة للاستثمار للحصول على ترخيص لبدء مزاولة النشاط.

ونشاط “خدمات الاعتماد” يتضمن تقديم كل الخدمات التي يحتاجها المستثمر أو رجل الأعمال فيما يتعلق بالدراسات الفنية والمالية، وتوفير متطلبات القانون فيما يتعلق بإجراءات بدء النشاط الاستثماري.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”المال” أن الهيئة العامة للاستثمار أخطرت “SPEED” بتشكيل لجنة لوضع المعايير والشروط الخاصة بتراخيص نشاط خدمات الاعتماد، مشيرًا الى ان شركته أُسست بناءً على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 رغم صدور قانون الجديد رقم 72 لسنة 2017.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة SPEED لخدمات الاعتماد، أن الهيئة فسرت تأسيس الشركة على القانون القديم نظرًا لأن نظيره الحديث لم ينص على تأسيس شركات تُقدم خدمات الاعتماد.

وأشار عمارة، الى ان شركته تعمل على اعداد تصور خاص بالإجراءات التعاقدية و الدورة المستندية التي تُناسب ثقافة الشعب المصري، موضحًا انها ستقدمه للجنة المُشكلة لمساعدتها في انجاز القواعد والشروط المنظمة لنشاط الاعتماد.

وألمح إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أكدت اهتمام وزارة الاستثمار بنشاط خدمات الاعتماد، عقب افتتاح مركز خدمات المستثمرين الذي حظى بإهتمام رئيس الجمهورية، وذلك في ظل توجه الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين.

وأسست شركة “SPEED” طبقًا لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بمشاركة كل من ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، وعاطف الشريف، رئيس مكتب الشريف للاستشارات القانونية، بجانب مساهمين آخرين.