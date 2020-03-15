استثمار

هيئة الاستثمار توافق على 10 مشروعات برؤوس أموال 11.4 مليار دولار فى 3 شهور

إضافة إلى قيام 7 مشروعات بتوسعات على رؤوس الأموال بقيمة 10 ملايين دولار
صفية حمدي 1:39 م, الأحد, 15 مارس 20 1:39 م, الأحد, 15 مارس 20

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في تقرير حول جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، قال المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة إن الفترة من 1/1/2020 وحتى 9/3/2020 شهدت استثمارات ومشروعات جديدة ، وتوسعات للشركات القائمة في المناطق الحرة ، وأنه قد تمت الموافقة على 10 مشروعات بحجم رؤوس أموال 11,4 مليون دولار وتكاليف استثمارية بقيمة 16 مليون دولار توفر ألفى فرصة عمل.

إضافة إلى قيام 7 مشروعات بتوسعات على رؤوس الأموال بقيمة 10 مليون دولار، وقيام 29 مشروعا بتوسعات على التكاليف الاستثمارية بقيمة 659,5 مليون دولار، وقيام 4 مشروعات بتوسعات على حجم العمالة بعدد 493 فرصة عمل.

جاء ذلك حيث التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستعراض تقرير الهيئة العامة للاستثمار بجهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر في الفترة من 1/1/2020 وحتى 9/3/2020.

وعرض المستشار محمد عبدالوهاب لأهم الإجراءات التي اتخذت مؤخراً لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال الهيئة العامة للاستثمار .

 وذكر في مقدمتها تشكيل مجموعات برئاسة رئيس الوزراء والتي تضمنت المجموعة الوزارية للاستثمار .

وضمت أيضا تشكيل مجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص وقد ناقشت بأول اجتماعاتها مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين في  يوم 9/1/2020 أهم التحديات التي تواجههم، وإيجاد حلول جذرية لها خلال المرحلة المقبلة.

وأيضا تشكيل المجموعة الوزارية للسياحة والآثار التي عقدت أول اجتماعاتها يوم 21/1/2020.

بجانب زيارة رئيس الوزراء لمحافظة البحر الأحمر يوم 29/2/2020 واجتماعه مع مستثمري قطاع السياحة لبحث أهم ملفات القطاع والآليات اللازمة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمحافظة البحر الأحمر.

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بقلم صفية حمدي

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