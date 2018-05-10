هيئة الاستثمار توافق على تأسيس شركة دكتور وى لجمع المخلفات الإلكترونية

المال - خاصقال المهندس عصام هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة "دكتور وى"، لتدوير المخلفات الإلكترونية والأنظمة الصناعية، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وافقت على منح الترخيص بتأسيس شركة دكتور وى لتكنولوجيا المعلومات شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلى.وأضاف هاشم، أن دكتور

المال – خاص

قال المهندس عصام هاشم، رئيس مجلس إدارة شركة “دكتور وى”، لتدوير المخلفات الإلكترونية والأنظمة الصناعية، إن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وافقت على منح الترخيص بتأسيس شركة دكتور وى لتكنولوجيا المعلومات شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلى.

وأضاف هاشم، أن دكتور وىDr. WEEE، شخصية كرتونية، لتكون رمزاً لجمع المخلفات الالكترونية لإعادة تدويرها، موضحا أن الاسم يرجع إلى الاسم العالمى لمخلفات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية Waste of Electrical & Electronic Equipment، مشيرا الى أن تلك المخلفات عبارة عن الهواتف المحمولة واللاب توب والأجهزة اللوحية والكمبيوتر والشواحن والبطاريات، والشاشات.

ولفت إلى أن «دكتور وى» طبيق ويب يتيح للمستخدمين تسجيل طلبات جمع المخلفات من المنازل، وستحصل كل شركة تتعاقد مع «دكتور وى»على صندوق جمع مخلفات إلكترونية، وتجربة الاستخدام تتمثل فى 3 خطوات؛ التسجيل والطلب والتأكيد، وما أن يقوم المستخدم بتسجيل طلب توريد أجهزته الإلكترونية، حتى يحصل على نقاط تحفيزية يمكنه استبدالها من متاجر الإلكترونيات، وسيكون جمع المخلفات بواسطة سيارات خاصة، الأمر الذى سيسهم فى خلق فرص عمل لأصحاب السيارات الخاصة وتشغيل العمال بالمصنع وخدمة الأهداف البيئية والاقتصادية للدولة.