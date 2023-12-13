«هيئة الاستثمار» تنظم جولات ترويجية فى «COP28» لجذب المستثمرين لمصر

استقبل جناح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمؤتمر “COP28” عشرات الزيارات من مسئولين حكوميين ومستثمرين من دول العالم خلال فترة المؤتمر، لبحث الفرص الاستثمارية صديقة البيئة، وحوافز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر بمصر.

وأقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحسب بيان اليوم، جناح خاص بها في مقر إقامة المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، بغرض التعرف على مناخ الأعمال في مصر وبحث فرص الاستثمار.

واستضاف جناح الهيئة مسئولين حكوميين وقادة قطاع أعمال ومستثمرين من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإنجلترا وفرنسا والسويد والبرتغال وأستراليا وكوريا الجنوبية والصين والهند والمغرب وتونس وسوريا ولبنان ونيجيريا وكينيا وتنزانيا.

وستقوم الهيئة خلال عام 2024 بتنظيم زيارات ترويجية لزوار “COP28” الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيتم تنظيم زيارات للعاملين بعدد من وكالات الاستثمار الأفريقية لمصر للتدريب والتعريف بتجربة الهيئة في جذب الاستثمار.

وشهد جناح الهيئة توقيع شركة السويدي إليكتريك وشركة ألايد باور جروب مذكرة تفاهم لدعم النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لصيانة توربينات الغاز الصناعية، كما شهد توقيع شركة المراكبي للصلب مع شركة السويدي إليكتريك مذكرة تفاهم بغرض التعاون الإستراتيجي بين الشركتين في مجال الاستدامة البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من النصف.