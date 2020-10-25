هيئة الاستثمار تفوز بالمركز الأول بجذب أفضل مشروع استثماري بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2019

فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمركز الأول وذلك لأنها هيئة الاستثمار الأفضل التي نجحت في جذب أفضل مشروع استثماري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2019.

وذلك عبر الإصدار الإلكتروني الأول من فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار السنوي AIM2020، والذي ينعقد في الفترة من يوم 20 إلى 22 أكتوبر 2020، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

“إعادة تصور الاقتصادات: التحرك نحو مستقبل رقمي ومستدام ومرن” شعار الدورة العاشرة لملتقى الاستثمار

وانعقدت تحت شعار “إعادة تصور الاقتصادات: التحرك نحو مستقبل رقمي ومستدام ومرن”.

وألقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، كلمة عبر منصة الملتقى الإلكترونية، وأعرب فيها عن شكره البالغ وتقديره لوزارة الاقتصاد الإماراتية ومنظمي ملتقى الاستثمار السنوي كونه بات منصة هامة ورائدة في العالم، وتجمع المعنيين بالاستثمار من جميع أنحاء العالم.

وأعرب عن سعادته لحصول الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على جائزة أفضل وكالة ترويج استثمار استقطبت أفضل مشروع استثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال إن ذلك يعتبر دليلاً ملموساً على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.

وفي بيان لمجلس الوزراء حول فوز هيئة الاستثمار، تمت الإشارة إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي في دبي يقوم بتقييم عدد من أهم المشروعات الاستثمارية المقامة، ويتم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء لتقييم تلك المشروعات.

الاختيار يتم بناء على أسس محددة من جانب مجموعة الخبراء

وتم التنويه إلى أن الاختيار يتم بناء على أسس محددة من جانب مجموعة الخبراء، وبعدها يتم تكريم هيئة الاستثمار بالدولة المقام بها المشروع الفائز، تقديراً واعترافاً بما قدمته تلك الهيئة من إنجازات في جذب مشروعات استثمارية تسهم في النمو الاقتصادي لهذا البلد.

هيئة الاستثمار فازت بمشروع ليكيلا Lekela لتوليد 250 “ميجا وات” بمشروع غرب بكر لطاقة الرياح بخليج السويس.

وتمت الإشارة إلى أن الهيئة فازت هذا العام بمشروع ليكيلا Lekela لتوليد 250 “ميجا وات” بمشروع غرب بكر لطاقة الرياح في منطقة خليج السويس.

ويُعد هذا المشروع واحداً من ضمن مشروعات شركة ليكيلا وهي شركة متخصصة في توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتقوم ببناء وامتلاك وتشغيل مشروعات عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في القارة الافريقية.