«هيئة الاستثمار» تطرح 600 قطعة أرض صناعية عبر بوابة الخريطة الاستثمارية

قررت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة طرح 600 قطعة أرض صناعية بالتنسيق مع جهة الولاية لأول مرة، عبر الموقع الالكترونى للخريطة الاستثمارية باعتبارها المنصة الترويجية للاستثمار في جمهورية مصر العربية. www.investinegypt.gov.eg.

هيئة الاستثمار

ونشرت هيئة الاستثمار عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو لكيفية الاستفادة من خدمات الخريطة الاستثمارية بالمواقع الإلكترونية، وتفاصيل اختيار النشاط الصناعي في 17 منطقة صناعية مختلفة، ويمكن تقديم المستندات الكترونيا بشكل كامل، وسداد كافة الرسوم الكترونياً.

وذكرت الهيئة أن الأراضي الصناعية تتوزع على أكثر من 17 محافظة مختلفة لتنفيذ مشروعات صناعية في قطاعات عديدة منها الكيماوية و الأغذية والدوائية والمعدنية و الغزل والنسيج ومواد البناء.