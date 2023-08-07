هيئة الاستثمار: تشكيل لجنة المبادئ لإنهاء مشاكل القطاع الصناعي بعضها يرجع لعشرين عاما

قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة قررت تشكيل لجنه المبادئ لإنهاء جميع المشاكل والنزاعات في القطاع الصناعي، لاسيما أن تلك اللجنه تهدف إلى تسريع وتيرة متخذ القرار في حل مشاكل المصنعين.

وأضاف في لقاء صحفي مع عدد من الصحفيين اليوم، أن تلك اللجنه تضم في عضويتها كلا من رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس مصلحة الجمارك وعدد من رؤساء القطاعات والهيئات المختلفة، كشافا عن تنفيذ اجتماع شهري لفحص تلك النزاعات والرد عليها.

وأكد أنه تم الانتهاء من حل تلك النزاعات بنسبة 75%، مؤكدا أن الجزء الأكبر من تلك النزاعات تم الانتهاء منها لصالح المصنعين.

وتابع أن تلك المشاكل متنوعة ومختلفة ويعود جزء منها منذ أكثر من 20 عاما وأكثر، ومنها منذ عام 2000 و 2002.

وقال إن في بعض الأحوال تنفذ اللجنه اجتماع عاجل أونلاين لإنهاء بعض الأزمات التي لا يحتمل التأجيل بهدف دفع عجلة الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل خاص.

ولفت إلى أن تلك النزاعات والمشاكل متنوعة ومختلفة منها تقنين الأراضي، وتوفيق الأوضاع من حيث التراخيص ومنح موافقات لقطاعات صناعية.