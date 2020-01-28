«هيئة الاستثمار» تتعاون مع «جو جلوبال» لمساعدة المنتجين على التصدير

ورشة العمل شهدت إقبالا كبيرا، وشارك بها ممثلون 70 شركة من الشركات الراغبة فى التصدير، فى عدة قطاعات صناعية وخدمية مختلفة.

تخطط شركة جو جلوبال لتنمية الأعمال الدولية، تنفيذ عدة ورش عمل مع بعض الجهات الحكومية ومنظمات قطاع الأعمال فى عدة محافظات، لتوعية الشركات الصغيرة بأهمية التصدير وكيفية الاستعداد له.

كشفت رانيا حبيب ، رئيس مجلس إدارة شركة جو جلوبال لتنمية الأعمال الدولية، عن أن مشروع «فكرتك شركتك» التابع للهيئة العامة للاستثمار، نظم ورشة عمل بشأن كيفية تأهيل الشركات للتصدير والتسويق الدولى، بالتعاون شركتها بحضور ممثلين عن 70 شركة فى عدد من المجالات الصناعية والخدمية المختلفة.

أوضحت أن الهدف من تنظيم ورشة العمل مع هيئة الاستثمار، رفع الوعى بأهمية التصدير والاستعداد له، باعتباره ركيزة مهمة وقاطرة أساسية للتنمية الاقتصادية، لا سيما فى ظل استراتيجية الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية من 25 مليار دولار إلى 50 مليار دولار خلال 3 أعوام المقبلة.

تابعت أن التعاون بين مشروع «فكرتك شركتك» الذى يدعم رواد الأعمال المصريين، وبين شركة جو جلوبال صاحبة الخبرة فى تأهيل الشركات للتصدير، يأتى إيمانا بضرورة تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة بمتطلبات البدء فى التصدير وحرصا على نجاحها.

أضافت أن ورشة العمل شهدت إقبالا كبيرا، وشارك بها ممثلون 70 شركة من الشركات الراغبة فى التصدير، فى عدة قطاعات صناعية وخدمية مختلفة.

أشارت إلى أن ورشة العمل استعرضت العديد من الموضوعات الخاصة بالتصدير، من بينها أهمية تحديد أهداف التصدير، وكيفية الاستعداد الجيد له، وطرق اختيار الأسواق المناسبة للمنتجات المتاحة ووضع السعر المناسب لها، وآليات التعامل مع الأسواق الخارجية، فضلا عن التعريف بالقوانين واللوائح المنظمة، مع الإشارة إلى الاتفاقات التجارية المبرمة بين مصر ودول العالم.

أكدت رانيا أنه من الأولويات لتحقيق أرقام تصدير جيدة هو رفع مهارات العنصر البشرى، وتحسين قدرة الشركات فى كيفية دخول واختراق الأسواق الخارجية، بما يساهم فى تنشيط الإنتاج المحلى وتحفيز الطاقات الإنتاجية الكبيرة لدى الشركات المصرية.