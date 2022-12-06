هيئة الاستثمار تبحث مع «جيد تكستايل» ضخ 70 مليون دولار في قطاع الغزل

بحث المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسليم شانكايا، الرئيس التنفيذي لشركة “جيد تكستايل”، خطط الشركة التوسعية بالسوق المصرية للاستفادة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي قامت بها الحكومة المصرية.

وأشار عبد الوهاب، خلال اللقاء الذي جمعه بسليم شانكايا، إلى حرص الهيئة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات الجديدة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة؛ كونه قطاعًا كثيف العمالة يوفر عددًا كبيرًا من الوظائف،

كما يتمتع هذا القطاع الهام بمميزات تنافسية من توافر مدخلات الإنتاج المحلية والعمالة المدربة، بالإضافة إلى قدرات تصديرية هائلة لعدد كبير من الأسواق والتكتلات الإقليمية والعالمية، والتي تربطها بمصر اتفاقيات تجارة حرة تمنح المنتجات المصرية معاملة تفضيلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن استثمارات الشركة في السوق المصرية تصل إلى حوالي 150 مليون دولار موزعة على خمسة مصانع للملابس الجاهزة، تقوم بتصنيع أهم العلامات التجارية العالمية من خلال شراكات إستراتيجية، وأن الشركة تمكنت بفضل عملها تحت مظلة منظومة المناطق الحرة من تصدير كامل إنتاجها بقيمة 180 مليون دولار سنويًّا.

وأعلن سليم شانكايا، خلال اللقاء، استهداف الشركة زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية بقيمة 70 مليون دولار في نشاط الغزل، ليتجاوز حجم استثماراتها 220 مليون دولار في صناعة الغزل والنسيج،

ويرتفع عدد فرص العمل التي توفرها الشركة إلى 12 ألف فرصة عمل مباشرة، فضلًا عن الفرص غير المباشرة، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى من خلال استثماراتها الجديدة إلى زيادة نسبة المكون المحلي إلى 95%، مؤكدًا دعم الشركة جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية.