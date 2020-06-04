استثمار

هيئة الاستثمار : إنشاء «الوحدة الذهبية» لتمكين المشروعات الاستراتيجية من مزاولة النشاط بموافقة واحدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار ؛ لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات المهمة ضمن عمل الهيئة، وكذا بحث المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية واستثمارية على مستوى الجمهورية. وأثناء الاجتماع عرض رئيس هيئة…

المال - خاص 6:16 م, الخميس, 4 يونيو 20 6:16 م, الخميس, 4 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار ؛ لمتابعة ومناقشة عدد من الملفات المهمة ضمن عمل الهيئة، وكذا بحث المقترحات الخاصة بإقامة مشروعات صناعية واستثمارية على مستوى الجمهورية.

وأثناء الاجتماع عرض رئيس هيئة الاستثمار مقترحا لإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، وذلك تفعيلاً لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والتي تتضمن منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، أو مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، أو الطاقة الجديدة والمتجددة، أو الطرق والمواصلات أو الموانئ ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

وأضاف : هذه الوحدة سيكون اختصاصها دراسة الطلبات التي ستقدمها الشركات والتي تؤسس لمشروعات استراتيجية أو قومية والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة بأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية والتنسيق مع كافة الجهات المختصة وعرضها على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء‌ يستعرض 11 طلبا لإقامة مشروعات جديدة ومنطقة استثمارية بالقاهرة

المال - خاص 6:40 م, الخميس, 4 يونيو 20

مستشفى كفر شكر يخدم 200 ألف نسمة وبتكلفة 212.8 مليون جنيه

عصام عميرة 4:24 م, السبت, 9 مايو 20

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية لمساواة منتجاتها بالمحلية

السيد فؤاد 8:33 ص, الثلاثاء, 25 فبراير 20

“غرفة السياحة” تحذر المواطنين من التعامل مع السماسرة والوسطاء فى حجز رحلات العمرة

دعاء محمود 2:13 م, الأثنين, 2 ديسمبر 19

رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري نجا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عام 1930

صفية حمدي 5:51 م, الأثنين, 18 نوفمبر 19

رئيس وزراء الكويت: استثماراتنا بمصر بلغت 16 مليار دولار في 4 عقود

صفية حمدي 8:18 م, الأثنين, 21 أكتوبر 19