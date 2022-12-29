هيئة الإصلاح الزراعي: إيرادات العام تجاوزت 748 مليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق إيرادات متنوعة هذا العام، تجاوزت 748 مليون جنيه، حصيلة المزادات، وتحصيل مستحقات.

ومن جهته أشار الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها.



وأضاف رئيس الهيئة أن ضمن هذه الإيرادات المتنوعة بلغ إجمالي حصيلة المزادات العلنية التي حققتها الهيئة، منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغت حوالي 140 مليونا و 740 ألف جنيه، وأنه ضمن تلك المزادات والتي تم خلالها عرض المساحات للبيع العلني من خلال هيئة الخدمات الحكومية، تم بيع مساحة (22س/5ط/49ف) بقيمة إجمالية 67.958.886 مليون جنيه.

وتابع: إنه تم أيضا بيع مساحة (7س/21ط/51ف) بقيمة إجمالية 64.690.425 مليون جنيه بإجمالي قيمة للمساحة كاملة مبلغ 132.649.311 مليون جنيه، فضلا عن ما تم طرحه بالمزايدة العلنية لبعض المساحات بمحافظات المنيا والشرقية وأسيوط وقنا وكفر الشيخ والتي حققت قيمة 28.091.240 مليون جنيه.

وقال الفولي إنه لأول مرة تقوم الهيئة بتحصيل القيمة الإيجارية الجديدة للأراضي الزراعية ولاية الهيئة بنسبة 100% عام 2021/ 2022.