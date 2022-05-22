«هيئة الإسكندرية» تنتهى من ضم 75 ألف متر للظهير الغربى

انتهت هيئة ميناء الإسكندرية من إجراءات ضم قرابة 75 ألف متر مربع بالظهير الغربى للميناء، والمعروفة بأرض المدابغ، بعد الاتفاق مع المنتفعين من تلك المساحة والموافقة على نقلها إلى منطقة برج العرب الصناعية.

وأشار مصدر مطلع لـ«المال» إلى أنه من المقرر استخدام تلك الأراضى ضمن أنشطة التخزين والتداول بالميناء، خاصة نشاط البضائع العامة نظرًا لقربها من الرصيف 85/3 والذى تم الانتهاء من تنفيذه مؤخرًا.

وأضاف مسئول هيئة ميناء الإسكندرية، أنه تم أيضًا نقل تبعية 6300 متر مربع بنفس المنطقة من هيئة السلامة البحرية -التابعة لوزارة النقل- لهيئة الميناء، وسيتم استخدامها فى نشاط الشحن والتفريغ، وتم إسنادها لإحدى شركات الشحن والتفريغ العاملة بالميناء.

وأوضح المصدر أن الهيئة اتفقت مؤخرًا مع الشركة التجارية للأخشاب على زيادة الأراضى التى حصلت عليها الهيئة مؤخرًا من الشركة، إذ حصلت الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية على قرابة 170 ألف متر مربع مقابل 1.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن الهيئة قامت بالحصول على 25 ألف متر مربع، وتم دفع المقابل المادى للشركة خلال الأيام الأخيرة، وجارٍ تجهيز تلك الساحات تمهيدًا لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أنه جارٍ التفاوض على الحصول على 15 ألف متر أخرى من نفس الشركة، لتصل الساحات الإضافية لنحو 40 ألف متر مربع، وكل المساحات التى سيتم ضمها من الشركة للميناء قرابة 210 آلاف متر مربع.

وأكد مسئول هيئة الميناء أنه جارٍ استصدار قرار جمهورى خلال الأيام القليلة المقبلة بالحصول على قرابة 600 فدان بمنطقة محور التعمير لتكون تابعة لهيئة الميناء، واستخدامها منطقة لوجستية، إلى جانب المنطقة اللوجيستية المزمع تنفيذها حاليا على مساحة 273 فدانًا كانت تابعة لهيئة الثروة السمكية أيضًا.

وتابع أنه المفاوضات ما زالت مستمرة مع 3 تحالفات لإنشاء وتشغيل المنطقة اللوجستية كمطور صناعى ولوجستي، ويتركز التحالف الأول فى شركة الصين للاتصالات والإعمار (CCCC) ومجموعة سياك، إضافة إلى إحدى الشركات المصرية العاملة فى نفس النشاط.

وكانت ميناء الإسكندرية أقرت تعديل المخطط العام للمشروع، بعد خفض مساحة المنطقة من 400 إلى 273 فدانًا، والتنازل لقطاع البترول عن الحصة المتبقية من الأراضى.

وتقسم المنطقة إلى عدد من المشروعات الداخلية، تشمل ميناء نهريًا ومنطقة تخزينية تابعة على مساحة 140 ألف متر مربع، إضافة إلى 21 ألف متر مربع مسطح مائى، وتخصيص 170 ألف متر مربع منطقة تجميع الصناعات الخفيفة، إلى جانب محطة تداول الحاويات المبردة على مساحة 170 ألف متر مربع، فضلًا عن محطة تداول الحاويات بالسكة الحديد على 501 ألف متر مربع. وذكر مسئول هيئة الميناء أنه جارٍ أعمال التكريك والردم للمنطقة اللوجستية تمهيدًا لتنفيذ البنية التحتية التى ستقوم بها الشركة التى سيتم الاتفاق معها على المشروع، متوقعا اختيار التحالف الذى سيتم بعمل البنية التحتية للمشروع خلال العام الحالى