هيئة الأوقاف تفتح باب التصالح وتقنين الأوضاع للمخالفين حتى نهاية 2023

أعلن القائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف، أحمد عطية، عن فتح هيئة الأوقاف المصرية باب التقدم لتقنين الأوضاع والتصالح معها بإجراءات ميسرة وتيسيرات في السداد، للمخالفين أو المتعدين على مال الوقف.

وأضاف أن تلك التيسيرات والحوافز تسري على الطلبات التي تقدم من الأول من أكتوبر حتى آخر ديسمبر 2023، كحد أقصى لتقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات.

وبيّن أن تقديم طلبات التقنين أو التصالح تقدم إلى مديري مناطق الهيئة وفقًا للنطاق المكاني للعين محل التقنين.

ولفت إلى أن بعد ذلك التاريخ ستستمر الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفين أو متعدين على مال الوقف، مع عدم وقف أي إجراء قائم قبل إتمام عملية التصالح أو التقنين.