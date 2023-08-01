هيئة الأوقاف تطرح حديقة موالح بمساحة 3790 فدانا للإيجار

طرحت هيئة الاوقاف المصرية حديقة رمسيس الخاصة بها والواقعة في نطاق محافظة الشرقية، للايجار لمدة 3 سنوات، والتي تقع على مساحة تصل ‘إلى 3790 فدانا والتي بها موالح متنوعة مثمرة.

وحسب كراسة الشروط التي اطلعت عليه ” المال” فيتم التزايد على الحديقة وفقا لعدد من الشروط، والتي من أهمها أن يتم التزايد لمساحة الحديقة بالفدان وتقدم العطاءات العام الواحد ويسرى ذلك لمدة ثلاث سنوات.

كما تصل مدة الإيجار ثلاث سنوات تبدأ من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أكتوبر 2026 ، وذلك مقابل سداد تأمين قدرخ 5 مليون جنيه، على أن يستكمل الى 10% من اجمالي مدة العقد البالغ ثلاث سنوات فور رسو المزاد ولا يرد إلا في نهاية مدة العقد بعد تسليم الحديقة بما عليها للهيئة.

ونصت الشروط على ان يقر الراسي علية المزاد بأنه استأجر المساحة وما عليها محملة على بعضها وذلك بما فيها من مساقي وجسور وتوالف فلا يحق له مطالبة الهيئة بخفض نسبة من القيمة الإيجارية لذلك كله أو بعضه مهما كان مقداره باعتبار أن تقدير القيمة الإيجارية قد روعي فيها جميع الظروف كما يعد له انه لا يحق له مطالبة الهيئة بخفض نسبة من الإيجار ما عساه أن يتلف بالصفقة في مدة الإيجار سواء كان التلف نتيجة عوامل ارادية أو قهرية أو أي سبب آخر.

ويلتزم الراسي علية المزاد بشتل كافة المساحات الخالية بشتلات لأصناف عالية الجودة من الموالح تحت إشراف المختصين بمنطقة الهيئة بالشرقية، ويقر الراسي علية المزاد بمسئوليته عن الحديقة محل المزاد وما عليها من تاريخ الاعتماد المحضر رسو المزاد ويلتزم بتنفيذ جميع شروط الإشهار وقائمة المزاد والقوانين واللوائح التي تصدر من الجهات المختصة ويكون مسئولا عن الصرف والخدمة على نفقته الخاصة من اليوم التالي للاعتماد وفي حالة عدم حضوره للاستلام في هذا الموعد تقوم الهيئة بالخدمة على حسابه الخاص دون سابقة انذار مصروفات والنفقات بالاضافة الى 10% ويتم احتساب مصاريف إدارية على المتزايد دون اي اعتراض حتى تاريخ استلام الحديقة و مباشره الخدمة بشخصه.

كما يلتزم الراسي عليه المزاد المحافظة على كامل سطح الحديقة وما عليها ومحتوياتها وجميع الأصول بها من أشجار أو منشات أو آلات و خطوط رى أو مباني المقامة عليها والالتزام بترميم وإعادة ما يتهدم منها وعدم التعدي عليها بأي شكل من الإشكال وكذلك المنشات ووسائل الري وجميع المنافع والبنية الأساسية وإجراء عمليات الصيانة ورفع كفاءتها ولا يجوز له القيام بإنشاء أو تعديل بها دون الرجوع للهيئة والأخذ موافقة كتابية معتمدة منها بذلك، وملتزم بالتوقيع على محاضر التسليم الأرض والمعدات والمحطات.

كما يقر الراسي علية المزاد بمسئوليته عن تنفيذ عمليات الخدمة للحديقة وما عليها والذي يشتمل جميع الكميات المقررة من اسمدة ومبيدات والتقليم والمكافحة والري والأعمال الاخري طبقا للأصول الفنية في المواعيد المحددة طبقا لبرنامج وزارة الزراعة، ويكون ذلك على حسابه الخاص وتحت اشراف الفنين التابعين للهيئة كما يلتزم بتوفير مستلزمات الإنتاج والعمالة اللازمة وأي عمليات أخري مطلوبة طبقا للأصول الفنية التي يتضمنها برنامج الخدمة علي حسابه الخاص وفي حالة عدم تنفيذه ما يلزم تقوم الهيئة بإخطاره للتنفيذ خلال مده معينة تحددها الهيئة حسب أهمية العملية وفي حالة عدم الاستجابة لهذا يتم تنفيذها علي حسابه مع إضافة 10% مصاريف إدارية ولا يحق الاعتراض على ذلك.