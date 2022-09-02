«رقم قياسي في أغسطس».. إيرادات هيئة الأوقاف ترتفع إلى 283.876 مليون جنيه خلال شهرين

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن هيئة الأوقاف المصرية حققت للشهر الثاني على التوالي رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والإيرادات.

وأضاف وزير الأوقاف اليوم الجمعة، أن إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية الشهر سجل مبلغًا وقدره 149 مليونًا و852 ألفًا و350 جنيهًا، بزيادة قدرها 27 مليونًا و259 ألفًا و688 جنيهًا، وبنسبة تقدر بنحو (22.2%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021 /2022، وأيضًا بزيادة قدرها 58 مليونًا و282 ألفًا و182 جنيهًا، وبنسبة قدرها (63.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021.

كما بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من أول يوليو وحتى 31 أغسطس 2022 مبلغًا وقدره 283 مليونًا و876 ألفًا و921 جنيهًا، بزيادة قدرها 61 مليونًا و231 ألفًا و734 جنيهًا، بنسبة قدرها (27.5%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 / 2022، وبزيادة قدرها 103 ملايين و779 ألفًا و807 جنيهات بنسبة قدرها (57.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021.