هيئة الأوقاف تختار 6 شركات لإدارة محفظة قيمتها 600 مليون جنيه

القائمة تضم «هيرمس» و«سى آى كابيتال» و«بلتون» و«رسملة» و«الأهلى» المال ـ خاص اختارت هيئة الأوقاف المصرية 6 شركات إدارة أصول ، من بينهم «هيرمس» و«سى آى كابيتال» و«بلتون» و«رسملة» و«الأ

القائمة تضم «هيرمس» و«سى آى كابيتال» و«بلتون» و«رسملة» و«الأهلى»





المال ـ خاص

اختارت هيئة الأوقاف المصرية 6 شركات إدارة أصول ، من بينهم «هيرمس» و«سى آى كابيتال» و«بلتون» و«رسملة» و«الأهلى»، لإدارة محفظة مالية بقيمة 600 مليون جنيه، وذلك من بين 15 شركة تقدمت للمناقصة، التى تم طرحها قبل عدة أشهر.

وكشف الدكتور أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن الأخيرة استقرت على التعاقد مع 6 شركات إدارة أصول، من ضمنها «هيرمس» و«سى آى كابيتال» و«رسملة» و«بلتون» و«الأهلى»، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمى سيتم خلال 10 أيام.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الهيئة تعتزم طرح مناقصة جديدة خلال شهر لاختيار بنك استثمارى سيشاركها فى تأسيس شركة متخصصة فى إدارة استثماراتها المتنوعة من عقارات وأراضٍ ومحافظ مالية مختلفة.

وأوضح رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن مجلس إدارة الأخيرة سيجتمع خلال الأيام المقبلة لاعتماد الشروط والمواصفات الخاصة بالشركة الجديدة، تمهيدًا لمخاطبة بنوك الاستثمار الراغبة فى المشاركة.

وفى سياق مواز، أشار عبدالحافظ، إلى أن الأوقاف ستتعاقد خلال أيام مع مكتب محاماة أوروبى بالتعاون مع السفارة المصرية باليونان، من أجل حل أزمة قائمة مع مستأجر قصر محمد على المملوك للهيئة باليونان، مشيرًا إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبى تنص على ضرورة التعاقد مع مكتب معتمد من الاتحاد ذاته.