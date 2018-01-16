هيئة الأوقاف تبيع 6% من التعمير والإسكان

مصطفى طلعت:







علمت «المال» أن هيئة الأوقاف المصرية قلّصت حصتها ببنك التعمير والإسكان من %11.4 إلى %5.4، عبر بيع 8 ملايين سهم تمثل %6 من أسهم البنك أمس الإثنين، فى صفقة بلغت قيمتها 400 مليون جنيه.







وأغلق سهم بنك التعمير والإسكان عند مستوى 50.03 جنيه، أمس، مرتفعاً بحوالى %1.96، عبر بيع وشراء 8.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 287 عملية.







وقالت مصادر بالسوق، إن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية قامت بتنفيذ العملية، مضيفة أن 7 أو 8 مستثمرين عرب وأجانب اشتروا الحصة المذكورة.







وأوضحت أن الحصة المتبقية لهيئة الأوقاف بهيكل ملكية بنك التعمير والإسكان تضمن احتفاظها بمقعد ضمن مجلس الإدارة.







وأشارت المصادر، التى فضلت عدم ذكر أسمائها، إلى أنه من المقرر استغلال حصيلة البيع فى استثمارات أخرى تدر للهيئة عائدًا أعلى سواء بسوق المال أو خارجها، لافتة إلى تواجد الأوقاف فى أسهم بنك التعمير والإسكان منذ ثمانينيات القرن الماضى.







فى السياق ذاته، قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الجذور» لتداول الأوراق المالية، إن السهم سجل أمس أعلى قيم تداول يومية خلال آخر 10 سنوات، وتصدر قائمة الأسهم النشطة من حيث قيمة التداول، مسجلاً 412.8 مليون جنيه.







ويتوزع هيكل ملكية البنك، بواقع %29.81 لهيئة المجتمعات العمرانية، و%9.74 لريمكو للاستثمارات ، ومصر لتأمينات الحياة %8.9، ومصر للتأمين %8.29، وصندوق تمويل مشروعات المساكن %7.4، الى جانب حصة هيئة الأوقاف و عدد من المستثمرين الأفراد.

