هيئة الأنفاق توضح حقيقة تسليم الشركة الفرنسية إدارة الخط الثالث للمترو

طالبت الهيئة بعدم إصدار أي بيانات أو تواريخ تخص الهيئة القومية للأنفاق دون الرجوع إلى المركز الإعلامي بالهيئة

أوضحت الهيئة القومية للأنفاق، أن ما ذكر ببعض بالصحف وبمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص موعد تسليم الشركة الفرنسية (RATIP) إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق، فإن جميع تلك البيانات وتواريخ التشغيل المذكورة غير صحيحة، ولم تصدر من أي مصدر مسئول بالهيئة القومية للأنفاق.

وطالبت الهيئة بعدم إصدار أي بيانات أو تواريخ تخص الهيئة القومية للأنفاق دون الرجوع إلى المركز الإعلامي بالهيئة للتأكد من تلك المعلومات والبيانات، حيث أن تلك البيانات المغلوطة تؤدي إلى حدوث بلبلة وتشويش للرأي العام وتضر بمصالح الهيئة مع الأطراف المختلفة.