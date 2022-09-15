«هيئة الأنفاق» تقر تخفيضات 50% على تذاكر قطارات «عدلي منصور-العاصمة الإدارية»

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، أنه بدءاً من السبت المقبل، تقرر إصدار اشتراكات مخفضة بنسبة 50% لكافة مستخدمي القطار الكهربائي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية).

وأشارت هيئة الأنفاق إلى أن تخفيض قيمة التذاكر تتراوح من 30-40% وذلك لحين الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه التخفيضات في ضوء قرب بدء العام الدراسي الجديد، واستعدادات الوزارات المختلفة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لخدمة مستخدمي القطار من قاطني المدن الجديدة / شرق القاهرة.

جدير بالذكر أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم وبعدد 19 محطة.

وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة.

وجار تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات.

والمرحلة الرابعة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وفي سياق آخر قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بتوفير خدمة النقل بميني باصات ( غاز طبيعي ) وعليها شعار القطار الكهربائي الخفيف LRT لتسهيل تنقل المواطنين من مدن شرق القاهرة لمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والعكس .

وتقدم الخدمة بالمجان بهذه الميني باصات لمدة أسبوعين للمواطنين وتطبق التعريفة المقررة للتنقل بالميني باصات بعد هذه الفترة (أسبوعين ، كما سيتم التنسيق مع الجامعات بهذه المدن لتسيير تقديم الخدمة للطلبة استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.