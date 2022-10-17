هيئة الأنفاق تقرر تجنيب عدد من المحلات بعدم الإزالة بمشروع تطوير ترام الرمل

قررت الهيئة العامة للانفاق ” التابعة لوزارة النقل ” تجنب عدد من المحلات الواقعة بمشروع ترام الرمل، وذلك على خلفية التجهيز لوقف ترام الرمل تمهيدا لتنفيذ عملية التطوير التي تبدأ خلال العام المقبل.



وحسب قائمة حصلت عليها ” المال ” بالمحلات التي سيتم تجنبها ضمن المحلات الواقعة بنطاق المشروع تشمل مكتب حجز تذاكر ” سهر الشرق ” التابع لاسماعيل موسى، مكتب حجز تذاكر التابع لعمر سعيد فؤاد، ومكتب مستلزمات المدرسة التابع لطارق على بيومي عبده.



كما تم تجنب مكتب حجز الرحلات التابع لميرهان حلبي ، ووحدة مرور الاسكندرية بمحطة سيدي جابر، ومحل شاي التابع لعاطف منصور بمحطة سيدي جابر ايضا .

كما تم تجنب مكتبة اسلامية تابعة لوفيق حسن بكر، ومكتبة أخرى تابعة لجهاد وفيق حسن، وجمعية اهلية تاعبة لعفت مصيلحي اسماعيل، ومحل عصير تابع لعلي عمر عامر، وصيدلية تابعة لمجدي موريس كامل بمحطة بولكي، كما تم تجنب مطعم اسماك ومقهى تابع لمحمد عبداللطيف الزناتي بمحطة بولكي أيضا .



كما تقرر تجنب منزل في محطة سفر كان على وشك الهدم من قبل مشروع ترام الرمل.

كما ذهبت الدراسة الى استمرار المشروع في تبني آلية التجنب أثناء مرحلة التصميم، وسيتم توثيق أي أصول تم تجنبها ومشاركتها مع بنك الاستثمار الاوربي والوكالة الفرنسية للتنمية من خلال التقرير الدوري.



وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3508 لسنة 2021، بشأن إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية.



ونصت المادة الأولى: “يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية الذى سيتم تنفيذه في ذات مسار ترام الرمل من محطة ترام فيكتوريا، وصولا إلى محطة ترام الرمل وامتداده حتى ميدان المنشية، بجميع منشآته ومرافقه من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي وورشة للعمرة الجسيمة ووحدة التحكم المركزي وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع”.



كما تنص المادة الثانية: “يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والإحداثيات”.



وتنص المادة الثالثة: “ينهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية و الموضح بيانها ومالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة ، ويعدل تخصيصها للنفع العام لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل”.



وينقسم مرفق الترام بالإسكندرية لجزأين، الأول هو ترام المدينة «الأصفر»، ويخدم المناطق الشعبية والأحياء الفقيرة وذات الكثافة السكانية المرتفعة ويبلغ طوله 28 كيلومترا، موزعة على 13 خطا، والثاني: ترام الرمل ويقطع الإسكندرية من محطة الرمل، وحتى فيكتوريا ويخدم المناطق الحضرية الراقية.



وأوضح أنه وفقًا للدراسات المبدئية فسيتم ربط ترام الرمل بمترو أبو قير عند عدة محطات تبادلية، بمنطقتى سيدى جابر، وفيكتوريا.



كان وزير النقل قال – فى تصريحات مؤخرًا لـ«المال» – إنه يتم حاليًا المضى قدمًا فى مشروع تطوير ترام الرمل، خاصة بعد إنهاء إجراءات القرض الممول للمشروع.



وتم وقف خط سكة حديد أبو قير من سيدى جابر وحتى محطة مصر فى الإسكندرية، تمهيدًا لأعمال هدم محطات الخط التى تم طرحها خلال فبراير الماضى على شركات المقاولات المتخصصة.