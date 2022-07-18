«هيئة الأنفاق» تفاضل بين 3 عروض عالمية لتطوير أنظمة إشارات الخط الأول للمترو

أكدت مصادر مطلعة أن الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل تفاضل حاليا بين ثلاثة عروض مقدمة من شركات سيمنز الألمانية، و ألستوم، وكولاس الفرنسيتين لتطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزى، والأعمال الكهروميكانيكية والقوى الكهربية للخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان – المرج».

وأضافت لـ«المال» أن الشركات الثلاث ستقدم عروضها الفنية والمالية للهيئة خلال أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن لجنة تعكف فى الوقت الحالى على تقييم العطاءات المقدمة، بمساعدة المكتب الاستشارى الإيطالى «Italferr» متوقعة اختيار العرض الأفضل فنيا وماليا قبل نهاية العام الحالى.

وقالت إن الهيئة تخطط لبدء تنفيذ المشروع مطلع العام المقبل ولمدة 66 شهرا، موضحة أنه يستهدف تقليل زمن التقاطر التصميمى ليصبح دقيقتين ونصف، بدلاً من أربع ونصف حاليا، لاستيعاب الزيادة فى عدد الركاب المستخدمين لخطوط المترو.

وأضافت أن التطويرات المقرر تنفيذها بالخط الأول تتماشى مع القطارات الحديثة التى سيتم توريدها، الأمر الذى يساهم فى تقليل الزحام على الأرصفة وتحسين مستوى إجراءات الأمان بالمحطات، إلى جانب ‏خفض تكلفة الصيانة مما سيكون له مردود إيجابى على تكلفة التشغيل.

ووافق مجلس الوزراء نهاية فبراير الماضى على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع “ألستوم” الفرنسية، لتصنيع وتوريد 55 قطارا لخط «حلوان – المرج» بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لإصلاح الوحدات المتحركة.

وجاء ذلك من خلال قرض توفره الشركة الفرنسية، مدته 40 عاما، منها 15 عاما فترة سماح، و25 فترة سداد، ويبلغ إجمالى قيمة مساهمة الحكومة المصرية فى تمويل الصفقة مليارا و183 مليون جنيه، إذ تقدر نسبة المكون المحلى فى التصنيع %13.3 من خلال التعاون مع مصنع «سيماف» .

وأشارت المصادر إلى أن أعمال التنفيذ ستقتصر على الفترة المسائية لضمان عدم تأثر حركة التشغيل اليومية، وتكثيف العمل فى أيام العطلات الرسمية والتوقيتات التى ستكون فيها حركة إقبال المواطنين على المرفق منخفضة.

وبدأ تشغيل الخط الأول للمترو عام 1987 ويمتد بطول 44 كم من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة، ويبدأ التشغيل يوميا الساعة 5:00 صباحا وينتهى 12:00 منتصف الليل، بمتوسط 480 رحلة يوميا، عبر 58 قطارا، بسرعة قصوى للتشغيل 80 كم / ساعة.

فى سياق متصل، قالت المصادر إن الهيئة بدأت فى إجراءات اختيار استشارى الإشراف على الأعمال التى ستؤديها الشركة الفائزة بالمشروع.

وتجرى هيئة الأنفاق حاليا مفاوضات مع 4 مؤسسات تمويل دولية لتوفير التمويل اللازمة لـ 20 كيلومترا سيتم إضافتها لخط «حلوان المرج» ليتم مده إلى مدينة شبين القناطر.

وتسير وزارة النقل فى الوقت الحالى فى أكثر من اتجاه لتحديث وزيادة شبكة خطوط مترو الأنفاق داخل القاهرة، وتم فى أواخر العام قبل الماضى إبرام اتفاقية بين كل من وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لتحديث الخط.

وجرى الاتفاق فى إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية هى «الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنكى الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار الأوروبى»، ويستهدف المساهمة بإجمالى حزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو، لإعادة تأهيل الخط والذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بإجمالى تكلفة 751 مليون يورو.