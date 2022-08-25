«هيئة الأنفاق» تعلن التحالف الفائز بإنشاء مترو الإسكندرية سبتمبر المقبل

علمت «المال» من مصدر مطلع أن الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، ستعلن عن الفائز بتنفيذ مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية، خلال سبتمبر المقبل، على أن يتم البدء فى عملية التنفيذ على أرض الواقع أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم غلق المبانى التابعة لوزارة الأوقاف، والمحلات التجارية الواقعة على خط سكة حديد أبوقير الحالي، والذى سيحل مكانه المترو، تمهيدًا لإخلائها وهدمها خلال الفترة المقبلة، إذ تصل إلى قرابة إلى 13 مبنى، لافتًا إلى أنه تم تعويض وزارة الأوقاف، بسداد 25 مليون جنيه من وزارة النقل، ضمن حزمة التعويضات التى تم رصدها للمشروع، بغرض إنشاء مبان بديلة.

يذكر أن وزارة النقل رصدت 500 مليون جنيه ضمن موازنة الهيئة القومية للأنفاق لدفعها لأصحاب الأراضى التى سيتم نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع مترو أبو قير فى الإسكندرية، الهادف إلى القضاء على المشكلات المرورية بالمحافظة.

ومن أهم أسباب تأخير تنفيذ المشروع على أرض الواقع، إيجاد البديل المناسب لحركة النقل الداخلي، وهو ما تم من خلال التعاقد مع شركات النقل الجماعى على تدشين خدمات جديدة، خاصة من منطقة بحرى وحتى أبو قير، ومن محطة مصر وحتى أبو قير أيضًا، وهو ما تم بالفعل خلال الأشهر الأخيرة.

يذكر أن مشروع مترو أبو قير من المشروعات العاجلة التى تقوم وزارة النقل بتنفيذها فى محافظة الإسكندرية، من خلال التكامل مع مشروع تطوير ترام الرمل، بطول 43 كيلومترًا من أبو قير إلى برج العرب، بتكلفة 2.5 مليار دولار، بهدف تقليل الزحام المرورى.