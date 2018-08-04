هيئة الأنفاق: تطوير الخط الأول للمترو سيتم فجرا لمدة 6 سنوات

طارق جمال الدين: طرح أعمال تطوير الخط الأول بعد تصديق البرلمان على اتفاقية البنك الأوروبيمحمود محسنقال اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، السبت، إن الهيئة سوف تقوم بطرح أعمال التطوير والتحديث للخط الأول (حلوان – المرج) عندما يُصدق البرلمان على الاتفاقية التي وقعت بين ال

طارق جمال الدين: طرح أعمال تطوير الخط الأول بعد تصديق البرلمان على اتفاقية البنك الأوروبي

محمود محسن

قال اللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، السبت، إن الهيئة سوف تقوم بطرح أعمال التطوير والتحديث للخط الأول (حلوان – المرج) عندما يُصدق البرلمان على الاتفاقية التي وقعت بين الهيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور هشام عرفات وزير النقل ويرافقه الدكتور عمرو شعت مساعد الوزير واللواء طارق جمال الدين رئيس الهيئة القومية للأنفاق، اليوم للجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط االثالث للمترو.

وأضاف جمال الدين أن عمليات التطوير سوف تستغرق 6 سنوات، لافتا إلى أن التطوير سوف لا يؤثر على تشغيل المترو، حيث أعمال التطوير سوف تبدأ من الساعة الواحدة بعد منصف الليل حتى الرابعة ونصف فجرا.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق وقعت يوم الأربعاء الماضي اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل تطوير الخط الأول بقيمة 205 مليون يورو.

