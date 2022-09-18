«هيئة الأنفاق» تطلب من «نقل الإسكندرية» وقف ترام الرمل نوفمبر المقبل

خاطبت الهيئة القومية للأنفاق – التابعة لوزارة النقل – هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، لوقف ترام الرمل خلال نوفمبر المقبل، تمهيدا لتنفيذ أعمال تطوير وتحديث «الترام» وتحويله إلى قطار كهربائى.

ويستهدف مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية استخدام وحدات متحركة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء، ويبلغ طولها حوالى 65 مترًا وعرض 2.65 متر، مقارنة مع ترام الرمل الحالى الذى يبلغ طول وحداته 53 مترًا وعرضها 2.60 متر.

وحسب خطاب المهندس شريف ليل رئيس الهيئة القومية للأنفاق، الموجه لهيئة النقل فى الإسكندرية، فإنه طبقا للاشتراطات الخاصة بمستندات الطرح يجب أن يتم تسليم موقع المشروع خال من أى عوائق لمقاول التنفيذ، ويتعين أن يتم التسليم خلال 3 أشهر بدأت نهاية أغسطس الماضى، لتبدأ عملية التوقف خلال نوفمبر المقبل.

وأشار خطاب رئيس هيئة الأنفاق الذى اطلعت عليه «المال» إلى أنه جار استكمال مستندات الطرح اللازمة لإعادة تأهيل المشروع بعدما تم الانتهاء من جميع الإجراءات مع البنك الممول للمشروع، تمهيدا لطرحه على قائمة التحالفات المؤهلة.

يشار إلى أنه من المقرر تطوير ترام الإسكندرية، من خلال قرض تتجاوز قيمته 300 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية “A.F.D”.

وأشار الخطاب إلى أنه تم تحديد الأعمال التمهيدية الخاصة بأعمال هدم وإزالة المنشآت المقامة على مسار ترام الرمل الحالى، وتشمل المحطات والأرصفة والمحلات والورشة، لتسليم موقع المشروع خال من أى عوائق.

وطالبت الهيئة القومية للأنفاق بفصل الطاقة الكهربائية عن محطات التغذية الكهربية الفرعية التى تغذى الخط ( بمحطات مصطفى كامل، وسان استيفانو) وفك وإزالة المعدات والمحولات الموجودة بها، بالإضافة إلى فك ونقل المعدات الموجودة بالورشة.

كما طالبت «الأنفاق» بقيام هيئة نقل الركاب بالإسكندرية، بفك وإزالة السكة الحديد الحالية، من فلنكات وإشارات، وكذلك المهمات الخاصة بالشبكة الهوائية، والأعمدة والقواعد القائمة على طول الخط.

ووضعت وزارة النقل جدولا زمنيا للانتهاء من تطوير الترام، الذى يغطى حسب بيانات هيئة النقل العام قرابة %40 من حركة النقل الداخلى بالإسكندرية مع خط قطار أبو قير.

وينقسم الترام بالإسكندرية إلى جزأين، الأول : هو ترام المدينة «الأصفر» ويخدم المناطق الشعبية والأحياء الفقيرة وذات الكثافة السكانية المرتفعة ويبلغ طوله 28 كيلومترا، والثانى: ترام الرمل ويقطع الإسكندرية من محطة الرمل، وحتى فيكتوريا ويخدم المناطق الحضرية.

وقامت الهيئة القومية للأنفاق بترسية أعمال الاستشارات لإعادة تأهيل ترام الرمل، خلال الأيام الأخيرة لمكتبى «سيسترا» و«إيجيس ريك» الفرنسيين بالتحالف مع مكاتب «إس للاستشارات الهندسية»، و«محرم باخوم»، و«بروجيكس» المحلية، والذى بدأ فى تنفيذ الدراسات للمشروع منذ عام 2017.

وحسب هيئة النقل العام بالإسكندرية فمن المقرر أن يكون المشروع بين منطقة الرمل وفيكتوريا مع بعض التعديلات، كما سيعمل على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربى من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 900 متر بين ميدانى المنشية وأحمد عرابى فى منطقة المنشية أيضا.

ويتمثل المشروع فى أربعة عناصر وهى تبسيط مسار الخط، وإزالة فرع من الفرعين الحاليين، مما يجعل حركة الترام أكثر انسيابا، كما سيتم نقل بعض المحطات لتحقيق الاستفادة القصوى من المسافات والسرعة بين المحطات، ويشمل الخط الجديد 27 محطة تفصل بينهما مسافة بمتوسط 510 أمتار.

أما العنصر الثانى فيشمل الفصل المرورى التام، بين حركة الترام والمرور على الطرق فى الوقت الذى يسير حاليا الترام على مستوى الشارع بطول الخط بالكامل.

ويشمل العنصر الأخير، تطوير الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية الثلاث «محطات الرمل، سيدى جابر ، فيكتوريا» لتيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة.

السيد فؤاد