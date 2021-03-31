«هيئة الأنفاق» تطرح استغلال مساحة 9116 مترا بمحطة هليوبوليس

طرحت الهيئة القومية للأنفاق، مساحة بإجمالى 9116 متراً تجارى بمحطة هليوبوليس أمام شركات القطاع الخاص للاستغلال، فى إطار خطة وزارة النقل، لزيادة إيرادات مرفق المترو.

قالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن كافة المساحات تجارية، موزعة على 3 مواقع داخل المحطة، منها 5000 للمول االمقام حاليا داخل المحطة، الى جانب جزء من صالة التذاكر، مشيرة إلى أن فترة الانتفاع 5 سنوات، قابلة للتجديد للملتزمين بكافة الاشتراطات المحددة.

وذكرت المصادر أنه تم وضع عدة اشتراطات للفائز ملزم بتنفيذها، ومن بينها بذل قصارى جهده فى ممارسة العمل التجارى الشريف، وعدم الإساءة إلى المكان باعتباره أكبر محطة فى الشرق الأوسط، فضلا تركيب كافة اجهزة الرقابة من كاميرات وغيرها، وأجهزة إطفاء الحرائق، والالتزام بتعليمات الأمن الصناعى.

وأشارت إلى أن الفائز ملزم بتوفير كافة المرافق سواء مياه أو كهرباء، مع التزامه بالحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المعنية، ويقتصر دور الهيئة فى توفير كافة المستندات القانونية التى تثبت صحة فوزه باستغلال الموقع، فضلا عن إبرام وثيقة تأمين مع احدى الشركات العاملة فى مصر.

يقع المول داخل محطة هليوبوليس، بالجزء الأول من المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، على مساحة إجمالية تصل إلى 5000 متر مربع وتتولى الشركة أو التحالف الفائز بالمول عملية التصميمات والإنشاءات الكاملة للمشروع.

تعتبر محطة هليوبوليس من أضخم المحطات فى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتطل على 12 شارعًا رئيسيا، بها العديد من المراكز التجارية، والمواقع التى يتردد عليها عدد كبير من المواطنين، ووجود أكثر من مستشفى حكومى وخاص بميدان هيليوبوليس.

بلغت تكلفة إنشاء المحطة 1.9 مليار جنيه، وتقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، على 3 مستويات مختلفة، بداية من منسوب الشارع حتى رصيف القطارات.

يشار إلى مول محطة هليوبوليس، يعد ثانى مشروع تجارى تقيمه الهيئة القومية للأنفاق، داخل الخط الثالث للمترو، وسبق وأن قامت بإنشاء مشروع فى محطة مترو العتبة، يضم 18 محلًا، وتتولى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، من وقت لآخر طرح المحلات، بنظام الإيجار لعدد من الأعوام.