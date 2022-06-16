«هيئة الأنفاق» تدعو الكيانات العالمية لمعاونتها فى إدارة عقود وتنفيذ مترو الإسكندرية

دعت الهيئة القومية للأنفاق المكاتب والشركات الاستشارية العالمية إلى التقدم بعروضها الفنية والمالية، لمعاونتها فى الإشراف والبناء والإدارة الفنية لعقود مشروع مترو أنفاق الإسكندرية فى مرحلته الأولى، من أبوقير إلى محطة مصر.

قالت مصادر مطلعة، لـ«المال»، إن تلقّي العروض سيظل مفتوحًا حتى منتصف يوليو المقبل، والمكتب الفائز سيشارك الهيئة فى إعداد تفاصيل التعاقد عقب الإعلان عن التحالف الفائز بأعمال البناء المتوقع أن يكون خلال أيام، مع تولّيه الإشراف على الأعمال الإنشائية والهياكل الخرسانية منذ بداية إطلاق العمل وحتى نهاية تنفيذ المشروع.

وأوضحت المصادر أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية سيوفر التكلفة الكاملة للأعمال الاستشارية لمترو أنفاق الإسكندرية، ويساعد فى تقييم المتنافسين من الشركات على تولّي المهام المذكورة سابقًا.

ويمتد خط سكك حديد «أبو قير- الإسكندرية» الحالى على طول ساحل البحر المتوسط من الشرق إلى الغرب، مرورًا بوسط المدينة.

ويتوازى مساره مع خط سكك حديد «القاهرة- الإسكندرية» لمسافة 5.7 كم، وتشمل المسافة 3 محطات هى «سيدى جابر، والحضرة، والإسكندرية»،

ويبلغ الطول الحالى للخط 21.7 كم، وعدد محطاته 16، ومتوسط المسافة بينها 1450 مترً، إلى جانب إنشاء ورشة لعَمرة الوحدات المتحركة على الخط.

وتسهم الدولة فقط بنسبة 15% من إجمالى تكلفة مشروع إنشاء الخط، البالغة نحو 2.5 مليار دولار، شاملة الأعمال الإنشائية وشراء الوحدات المتحركة.

ويشمل المشروع 3 مراحل، ويستغرق 4 سنوات من بداية استلام المواقع، ويبدأ مسار المرحلة الأولى من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر، بطول 21.7 كم،

والثانية من محطة مصر حتى الكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» بطول 20.3 كم، والأخيرة من الكيلو 21 طريق «الإسكندرية- مطروح» حتى مدينة برج العرب بطول 30 كم.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن عدد المستخدمين للخط فى الوقت الحالى يقدر بنحو 50 ألف راكب يوميًّا.