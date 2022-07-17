«هيئة الأنفاق» تحصد المركز الأول في الـ 5 الكبار لمشاريع البنية التحتية

هيمن ملاك المشاريع المصريين والسعوديين على قائمة ملاك المشاريع العشرة الأكثر نشاطا خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب قائمة بيانات من المشاريع الإقليمية التي تتبعها شركة ميد بروجكتس «MEED Projects».

قام ملاك المشاريع الحائزون على المراكز الخمس الأولى بترسية مشاريع، تزيد قيمتها عن 2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

شبكة القطارات السريعة

استقرت في المركز الأول الهيئة القومية للإنفاق في مصر التي قامت بترسية سلسلة مشاريع كبرى في مجال السكك الحديدية العام الجاري.

كانت أكبر الصفقات بقيمة 4.45 مليار دولار، وتم توقيعها مع تحالف يضم شركة سيمنز موبيلتي الألمانية وشركتي أوراسكوم، والمقاولات العرب، لإنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع.

ويستغرق القطار الكهربائي السريع، الذي سيكون بديلًا عن شبكة سكك حديد مصر الحالية، أقل من ساعة تقريبًا لنقل الركاب بين القاهرة والإسكندرية، ونحو 4 ساعات بين القاهرة وأسوان، وسيقوم التحالف المكون من «سيمنز» و«أوراسكوم» و«المقاولون العرب» بأعمال التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة لمدة 15 عامًا.

مشروعات قيد الدراسة

تدرس الهيئة القومية للأنفاق في الوقت الحالي، تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع «غرب بورسعيد- أبو قير – المنصورة» بطول 250 كيلومترًا، الذى يربط ميناء غرب بورسعيد بنظيره أبو قير بالإسكندرية، مرورًا بدمياط والمنصورة الجديدة.



وتتولى شركة «دويتشه بان» القائمة على إدارة وتشغيل سكك حديد ألمانيا، عمل الاستشارات الهندسية والتصميمات الفنية للمشروع، إضافة إلى المساعدة فى إيجاد جهات تمويلية.



ووفقًا للمعلن من جانب وزارة النقل وقت توقيع الاتفاق مع التحالف فى معرض ومؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل عام 2020، فإن شركتى «الديدى جروب – جاما للإنشاءات» ينفذان المشروع بنظام BOT المتضمن تحمل التكلفة بالكامل مع الإنشاء والتشغيل، ونقل المشروع لملكية الدولة بعد انتهاء فترة التعاقد.

الخط الرابع للمترو

ومن ضمن قائمة المشاريع الهامة التي تنفذ من جانب هيئة الأنفاق، تنفيذ الخط الرابع للمترو، وفازت شركة أوراسكوم كونستركشن المحلية بعقد تصميم وبناء شبكة الاتصالات وأنظمة التحكم المركزي والتذاكر في المرحلة الأولى من الخط.



الخط الرابع يبلغ طوله 42 كم بعدد 38 محطة، وسيتم تنفيذه على مرحلتين.



المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار، وحتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على 17 محطة.



وتمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط وحتى محطة القاهرة الجديدة، بطول 23 كم و21 محطة.



مخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميًّا، ويعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.



تحقق المرحلة الأولى منه والجاري تنفيذها حاليًّا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح.



تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى، بواسطة تحالف شركات مصرية تضم «المقاولون العرب، وكونكورد، وبتروجيت، وحسن علام للإنشاءات».



تم التعاقد مع اتحاد «ميتسوبيشي كوربوريشن اليابانية – أوراسكوم» لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورشة.



كما تعاقدت هيئة الأنفاق مع شركة ميتسوبيشي كوربوريشن، اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد 23 قطار.

صفقات شركة أرامكو

في سياق متصل، في سياق متصل، حصلت الصفقات شركة أرامكو، في المرتبة الثانية في الملاك نشاطا في مجال ترسية المشاريع خلال النصف الأول من العام الجاري.



وبعد شركة أرامكو، حلت في المركز التالي شركة سعودية أخرى هي شركة نيوم.



حصلت شركة JGC اليابانية على عقد تطوير مشروعين في حقل زولف للنفط والغاز الطبيعي.



وتسارعت وتيرة تنفيذ المشروع الذي تصل تكلفته إلى 500 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.



بعد ترسية أعمال حفر وتفجير أجزاء النفق من خط البنية التحتية الأساسي بطول 170 كيلو متر.



تمت تجزئة أعمال الحفر والتفجير إلى أربعة حزم.



حيث فازت شركتي مقاولات بكل حزمتين.



ضم مشروع مشترك شركتي FCC الإسبانية وشيبة الجزيرة المحلية للمقاولات Sajco.



وكذا شركة تشينا ستيت كونستركشن إنجنيرينج كوربوريشن التي تتخذ من بكين مقرا لها.



ضم المشروع المشترك الآخر شركة Archirodon اليونانية الشركتين الكوريتين الجنوبيتين للمقاولات: سامسونج سي & تي، وشركة هيونداي للهندسة والإنشاءات.

مشاريع شركة روزاتوم

وحلت في المركز الرابع شركة روزاتوم الروسية التي تتولى إنشاء مفاعل الضبعة في مصر لتوليد الطاقة الكهربية.

واختارت روزاتوم شركة KHNP لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية والنووية، وهي شركة تابعة لشركة Kepco الكورية للطاقة الكهربية، بوصفها المورد الوحيد لإنشاء جزر التوربينات في المصنع.



وحلت في المرتبة الخامسة شركة قطر للطاقة، إذ كان أكبر عقد تمت ترسيته من نصيب شركة ميكدورموت (McDermott (EPCI) انترناشونال الأمريكية لأعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات والتركيبات البحرية عند احتياطي حقل الغاز الشمالي.

تعد شركة ميد بروجكتس عبارة عن منتج مميز يقدم خدماته نظير اشتراكات على الإنترنت.

وهي تقدم الخدمة الأكثر شمولا في مجال تتبع المشروعات، تعمل كمنصة لتحليل البيانات في الشرق الأوسط وتركيا وشمال وشرق أفريقيا.

تستهدف الشركة تحديد فرص الأعمال الجديدة من بين 24 ألف مشروع مقدر بقيم تزيد على 9 تريليون دولار.