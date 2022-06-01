«هيئة الأنفاق» تتلقى طلباً من 3 شركات لتوريد مستلزمات بقيمة 8 مليارات جنيه فى شبكة القطارات السريعة



علمت «المال» من مصادر مطلعة أن 3 شركات محلية تقدمت بطلبات تأهيل للهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، بهدف توريد مستلزمات بنية تحتية تصل قيمتها إلى 8 مليارات جنيه فى مشروع خطى القطار الكهربائى السريع «6 أكتوبر- أسوان»، و«الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر».



وتضم الكيانات الثلاثة: «المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية» التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، و«كونكورد»، و«ريكو مصر»، وتتمثل المستلزمات التى ستوردها الشركات في 5 ملايين فلنكة خرسانية، ومفاتيح للسكة والتحويلات، وبعض المهمات الأخرى التى يعتمد عليها فى تركيب قضبان القطار، وفقا لتصريحات المصادر.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخراً توقيع عقد بناء خطى سكة حديد فائق السرعة بطول 1315 كيلومتراً بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات «سيمنز موبيلتى» و«أوراسكوم كونستراكشون» و«المقاولون العرب».



ومن المتوقع أن توفر شبكة القطارات الجديدة أكثر من 40 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، و6700 وظيفة إضافية للموردين المصريين بشكل غير مباشر.



وتتكون شبكة القطار من 3 خطوط: الأول الذى تم توقيع عقده فى سبتمبر 2021 ويمتد بطول 660 كيلومترا من العين السخنة على البحر الأحمر مروراً بمدينة العلمين ثم محافظة مرسى مطروح على البحر الأبيض المتوسط، والثانى بطول 1100 كيلومتر من القاهرة الكبرى مرورا بمحافظات الصعيد حتى أبو سمبل بالقرب من الحدود الجنوبية، والأخير بطول 215 كيلومتراً، ويمر بمحافظات الأقصر وسفاجا والغردقة على البحر الأحمر.



ويستغرق القطار الكهربائى السريع، الذى سيكون بديلا عن شبكة سكك حديد مصر الحالية، أقل من ساعة تقريباً لنقل الركاب بين القاهرة والإسكندرية، ونحو 4 ساعات بين القاهرة وأسوان، وسيقوم التحالف المكون من «سيمنز» و«أوراسكوم» و«المقاولون العرب» بأعمال التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة لمدة 15 عاماً