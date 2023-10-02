«هيئة الأنفاق» تبدأ إجراءات اقتراض 11 مليار جنيه لاستكمال أعمال مونوريل «العاصمة الجديدة - 6 أكتوبر»

بدأت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، إجراءات الحصول على قرض محلى بقيمة 11 مليار جنيه، لاستكمال الأعمال الإنشائية المدنية بخطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ـ 6 أكتوبر وفقا لتقرير برلمانى حصلت “المال” على نسخة منه.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”المال”، أن القرض سيوفره تحالف بنكى حكومى بقيادة الأهلى المصرى، وسيتم سداده من إيرادات الهيئة على فترة تتجاوز الـ 10 سنوات، مشيرة إلى أنه مستهدف افتتاح الخط الأول الذى يمتد من منطقة الاستاد بمدينة نصر حتى العاصمة أواخر العام الجارى.

كانت هيئة الأنفاق عبر شقيقتها شركة إم أو تى للاستثمار والتنمية الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، طرحت خلال الفترة الماضية عدة مناطق مجاورة لمحطات المونوريل على شركات القطاع الخاص لاستغلالها، بنظام حق الانتفاع، إلى جانب استخدام المسار فى النشاط الإعلانى.

ووفر بنكا “جى بى مورجان يوروب ليمتد”، و”جى بى مورجان تشيس إن إيه” فرع لندن، ومؤسسات مالية أخرى، قرضا بقيمة 1.88 مليار يورو، تسدده الحكومة المصرية على 12 عامًا بعد انتهاء فترة سماح 5 سنوات، لتغطية مكونات الأعمال الخارجية فى المشروع.

ويوجه القرض الخارجى لتصنيع عربات المشروع والأنظمة الإلكترونية، والإشارات والتحكم الآلى بالقطارات، وإمدادات الطاقة، وأنظمة الاتصالات، وغيرها.

ووقعت وزارة النقل عقد تنفيذ وتشغيل وصيانة “مونوريل العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر” بطول 96 كيلومترًا فى أغسطس 2019 مع تحالف شركات “المقاولون العرب – أوراسكوم- ألستوم الفرنسية”.

وتعول الحكومة على خطى المونوريل فى تخفيف الازدحام المرورى بشكل كبير، إذ يستهدف نقل 45 ألف راكب فى الساعة بكل اتجاه كطاقة استيعابية قصوى، لاسيما أن من أهم مزايا المشروع القدرة على توفير معدلات إتاحة تشغيلية مرتفعة، ومرونة فائقة للعمليات التشغيلية، وتقليل زمن التقاطر بين القطارات العاملة على نفس الخط، وارتفاع معدلات أمان وسلامة الركاب، وانخفاض تكاليف الصيانة.

وتوقعت المصادر، توريد شركة ألستوم الفرنسية دفعة جديدة من الوحدات المتحركة خلال أيام، لافتة إلى زيادة معدلات تسليم العربات خلال الفترة المقبلة، لتشغيل المسار قبل نهاية 2023 كما هو معلن.

وتتولى ألستوم الفرنسية نظام الإشارات والتحكم الآلى بالقطارات المشروع وإمدادات الطاقة وأنظمة الاتصالات، إضافة إلى تنفيذ تحصيل آلى للأجرة، وإدارة المشروع لمدة 30 عامًا، بجانب أعمال الصيانة خلال تلك الفترة.

فيما تنفذ “المقاولون العرب” الأعمال الإنشائية للخط الذى ينطلق من حى وادى النيل بجوار نادى الزمالك حتى أكتوبر الجديدة، وتتولى”أوراسكوم” تشييد إنشاءات الخط الثانى من المشروع، الذى يبدأ من مدينة نصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة.