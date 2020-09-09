هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تنبؤاً جوياً بشأن حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة بدءًا من غد الخميس وحتي يوم المقبل.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع خلال الفترة المذكورة سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في نسبة الرطوبة مما يؤدي إلي زيادة الإحساس بحرارة الطقس وذلك علي القاهرة الكبري الوجه البحري.

كما حذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة الكبري والوجه البحرى.

ورصدت “المال” في هذا التقرير التفاصيل الكاملة بشأن حالة الطقس خلال تلك الفترة وهي كالأتي:

حالة الطقس الخميس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلا، شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، في القاهرة الكبري والوجه البحري 35 للعظمي، و 24 للصغري، وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 83% علي القاهرة 85% للوجه البحري.

أما السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، فالطقس معتدل نهارًا لطيف ليلا، شبورة مائية صباحًا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

وتشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارًا معتدل ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة علي مناطق متفرقة تكون رعدية أحياناً، والرياح معتدلة.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة، فيما يكون شديد الحرارة علي جنوب الصعيد، معتدل ليلاً، أمطار متوسطة علي مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

حالة الطقس يوم الجمعة

ترتفع درجات الحرارة يوم الجمعة ليسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، طقس حار رطب نهارًا لطيف ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 75% علي القاهرة 80% للوجه البحري، وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري، 36 درجة للعظمي و 24 للصغري.

فيما يكون طقس السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا، لطيف ليلاً، أمطار خفيفة والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، وأمطار خفيفة، والرياح معتدلة.

وعلي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا.

وفي شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة، مع سقوط للأمطار المتوسطة علي جنوب الصعيد تكون رعدية أحياناً.

حالة الطقس يوم السبت

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس يوم السبت، حار مائل للحرارة رطب نهارًا لطيف ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة الكبرى والوجه البحري

وتصل نسبة متوسط الرطوبة لـ 75% علي القاهرة 80% للوجه البحري، وتسجل درجات الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري، 35 درجة للعظمي و 24 للصغري.

ويسود السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الشرقية، والرياح معتدلة.

أما طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فشديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا، والرياح معتدلة، وفي شمال وجنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا علي الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة.