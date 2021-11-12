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«هيئة الأرصاد» تصدر تحذيرًا عاجلًا بسبب السيول المتوقعة على جنوب الصعيد

ونشاط للرياح المثيرة للرمال واللأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة
عصام عميرة 11:00 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 11:00 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل، تحذيرا عاجلا بسبب السيول الناتجة عن تساقط الأمطار، اعتبارًا من مساء اليوم الجمعة 12 نوفمبر إلى مساء السبت 13 نوفمبر.

وذكرت الأرصاد الجوية فى بيان عبر صفحتها على فيسبوك، أن تشكل السيول الناتجة عن تراكم الأمطار الغزيرة والرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب-شلاتين-مرسى علم)والصحراء الشرقية والطرق المؤدية من  تلك المناطق إلى جنوب الصعيد.

تكاثر السحب الرعدية

وتتوقع الأرصاد استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب – شلاتين – مرسى علم) والمناطق الشرقية من أقصى جنوب البلاد فى الصحراءالشرقية، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح الهابطة من أسفل السحب.

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وذكرت الأرصاد أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية الممطرة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب-شلاتين-مرسى  علم)ومناطق من الصحراء الشرقية .

ويصاحب تلك الحالة سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال واللأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

درجات الحرارة غدًا فى القاهرة

وتتوقع الارصاد، درجات الحرارة غدا والتى تبلغ فى القاهرة 27 للعظمى و 17 للصغرى، ووادي النطرون 26 للعظمى و 18 للصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى و 17 للصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 18 للصغرى.

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درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 26 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 27 للعظمي و 17 للصغري، وبلطيم 26 للعظمي و 17 للصغري، ومرسي مطروح 23 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى سيوة 25 للعظمي و 15 للصغري، وبورسعيد 27 للعظمي و 19 للصغري، ودمياط 27 للعظمي و 19 للصغري، والزقازيق 27 للعظمي و 19 للصغري.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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