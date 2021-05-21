هيئة الأرصاد: تراجع درجات الحرارة غدا السبت.. والقاهرة تسجل 30 للعظمي

قالت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا السبت تسجل تراجع طفيف على اغلب المدن، وتصل في القاهرة 30 للعظمي و 18 للصغري، والاسكندرية 25 للعظمي و 19 للصغري، وطنطا 29 للعظمي و 18 للصغري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، ان درجات الحرارة غدا السبت على دمنهور تسجل 27 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 26 للعظمي و 18 للصغري، ومطروح 24 للعظمي و 17 للصغري.

درجة الحرارة في مدن القناة

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة على مدن القناة تسجل في بورسعيد 25 للعظمي و 18 للصغري، و السويس 30 للعظمي و 18 للصغري، والاسماعيلية 30 للعظمي و 18 للصغري.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، ان دمياطتسجل 25 للعظمي و 18 للصغري، والمنصورة 29 للعظمي و 18 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 18 للصغري، وراس سدر 30 للعظمي و 20 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة على العريس 25 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 25 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 29 للعظمي و 19 للصغري، وكاترين 29 للعظمي و 16 للصغري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان مدن القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد يسودها طقس مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ومعتدل ليلا.

سرعة الرياح غدا

كما تنشط حركة الرياح على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، وتسجل سرعتها على القاهرة 17 عقدة، والسواحل الشمالية 20 عقدة، وشمال الصعيد 19 عقدة، وجنوب الصعيد 18 عقدة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وذكرت الأرصاد ان درجة الحرارة اليوم فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والصغرى 20 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19، وطنطا 34 للعظمي و20 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25 درجة للصغري، والطور 34 للعظمي و22 للصغري، وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 18 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

كما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 24 درجة.