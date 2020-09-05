هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس لمدة ثلاثة أيام

وتصل نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى و 28 للصغرى وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم وحتى الإثنين القادم، وفقا لمحطات رصد درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات المصرية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ، أن حالة الطقس فى القاهرة ومدن الوجه البحري حار رطب، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء حتى نهاية يوم الثلاثاء القادم.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية ، أن ارتفاع نسبة الرطوبة الحالية يؤدي الى زيادة الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري، إذ تسجل درجة الحرارة فى القاهرة 37 للعظمي اليوم السبت. هيئة الارصاد توضح تفاصيل حالة الطقس

حركة الرياح لمدة ثلاثة أيام

تشهد حركة الرياح نشاط معتدل على معظم المناطق ، والرياح معتدلة تنشط يوم السبت على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط يوم الإثنين على مناطق متفرقة من جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وشمال الصعيد.

هيئة الأرصاد حالة الطقس اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانا بنسبة (٣٠٪) على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وأيضاً أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الصعيد.

نسبة الرطوبة اليوم فى مصر

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 89 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 14 للصغرى.

حالة الطقس غدا الأحد

تستمر فرصة سقوط أمطار متوسطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق متفرقة .

وسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد بنسبة (٢٠٪).

حالة الطقس يوم الإثنين القادم

تنحصر فرصة سقوط الأمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون أمطار متوسطة تغزر أحيانا بنسبة (٢٠٪).

وحذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة (٢٠٪) على مناطق متفرقة من الوجه البحرى.