هيئة الأرصاد الجوية تحذر: الشبورة المائية مستمرة حتى الأحد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين، خاصة السائقين من وجود الشبورة المائية في ساعات الصباح، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية بسبب تلك الشبورة، والتي تظهر غالبًا على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، وتكون تلك الشبورة كثيفة، على أن تكون الرياح معتدلة.

ومن المتوقع أن يشهد البلاد طقس دافئ على شمال الجمهورية، ومعتدل على الوجه البحري والقاهرة، وصولًا إلى شمال الصعيد، على أن يكون دافئا على جنوب الصعيد أثناء النهار، وباردا على جميع المناطق أثناء الليل.

وتنبه الهيئة المواطنين بعدم تخفيف الملابس فى هذه الفترة مطلقا، وكذالك القيادة على الطرق السريعة بهدوء وحذر خاصة فى الساعات المبكرة من اليوم.