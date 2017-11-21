هيئة الأدوية والأغذية توافق على جولوكا لعلاج فيروس HIV

خالد بدر الدين وافقت هيئة الأدوية والأغذية FDA الأمريكية منتصف الأسبوع على عقار جولوكا كأول برنامج علاجى متكامل يحتوى على عقارين فقط فى قرص واحد بدلا من 3 عقارات أو أكثر لعلاج بعض المرضى الكبار المصابين بفيروس نقص المناعة فى الإنسان HIV. والمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة فى الإنسان HIV ل



خالد بدر الدين

وافقت هيئة الأدوية والأغذية FDA الأمريكية منتصف الأسبوع على عقار جولوكا كأول برنامج علاجى متكامل يحتوى على عقارين فقط فى قرص واحد بدلا من 3 عقارات أو أكثر لعلاج بعض المرضى الكبار المصابين بفيروس نقص المناعة فى الإنسان HIV.

والمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة فى الإنسان HIV لا يظهر عليهم أعراض مرض الإيدز الذى يسبب أعراض نقص المناعة ويؤدى إلى الوفاة ولكنه عندما ينتقل من إنسان إلى إنسان آخر من خلال الممارسات الجنسية ونقل الدم يسبب مرض الإيدز AIDS المدمر لخلايا الجسم.

وجاء فى البيان الصحفى الذى أصدرته هيئة FDA إنها وافقت على عقار جولوكا الذى يتكون من أقراص تحتوى على عقارى دولوتجرافير وريلبيفيرين الذين تم الموافقة عليهما سابقا لعلاج الكبار بفيروس نقص المناعة فى الإنسان والمصابين بهذا الفيروس ولكنه فى حالة كمون بفضل برنامج علاجى استمر 6 شهور ولم يتعرضوا لأى فشل أثناء هذا البرنامج.

وتؤكد ديبرا بيرنكرانت مديرة قسم المنتجات المضادة للفيروسات بمركز تقييم وبحوث العقاقير فى هيئة الأدوية والأغذية إنه لايوجد بدائل معروفة مرتبطة بمقاومة الفيروس لكل مكون من مكونات عقار جولوكا وإن تقليل عدد العقارات المستخدمة فى برنامج علاج فيروس نقص المناعة فى الإنسان يساعد على تقليل السمية أو التسمم فى دماء المرضى.

وتقول مراكز التحكم والوقاية من الأمراض المنتشرة فى الولايات المتحدة الأمريكية إن فيروس نقص المناعة فى الإنسان يدمر الخلايا الهامة التى تدافع عن الجسم ضد الأمراض والميكروبات والعدوى وإنه يوجد حوالى 1.1 مليون أمريكى يعيشون وهم مصابون بفيروس HIV والذى مازال من أهم أسباب الوفيات بين العديد من شعوب العالم.

وأثبتت نتائج الاختبارات على عقار جولوكا بعد تقييمه على أكثر من 1000 مريض مصاب بهذا لفيروس الكامن بسبب الأدوية السابقة والذى ينشط عند توقف العلاج بها إنه كان فعالا فى استمرار كمونه لفترة أطول بكثير من العقاقير السابقة.

ومع ذلك فإن عقار جولوكا له بعض الأعراض الجانبية ومنها الصداع والإسهال والطفح الجلدى والحساسية ومشاكل بالكبد وواكتئاب وأو تغيرات بالحالة المزاجية.

وتنصح هيئة FDA بعدم تعاطى عقار جولوكا الذى ابتكرته شركة ViiV هيلثكير للرعاية الصحية مع أدوية أخرى تستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة فى الإنسان لأنه قد يؤدى لتفاعلات عكسية معها تثبط مفعولها.