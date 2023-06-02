هيئة الأبنية التعليمية تقوم بصيانة عدد من مدارس القليوبية بتكلفة 76 مليون جنيه

قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بترسية صيانة عدد من المدارس في نطاق محافظة القليوبية، وذلك بتكلفة تصل إلى نحو 76 مليون جنيه، حسب مصدر مسئول بالهيئة.

وأضاف أنه فازت شركة طارق رافت ابراهيم بصيانة سنوية لعدد من المدارس بالمجموعة الأولى (غرب شبرا وشرق شبرا) وذلك بتكلفة تصل الى نحو 18.5 مليون جنيه.

كما فازت شركة المهندس للمقاولات العامة والتوريدات بصيانة مدارسة المجموعة الثانية في نطاق منطقة الخانكة والعبور بتكلفة تصل الى 10 مليون جنيه.

كما فازت شركة طارق رأفت ابراهيم بالصيانة السنوية للمجموعة الثالثة ( شبين القناطر والخصوص ) بتكلفة تصل الى 8 مليون جنيه.

كما فازت شركة السراج للمقاولات والتوريدات العمومية بصيانة سنوية لمدارس المجموعة الرابعة بقليوب والقناطر بتكلفة تصل الى 10.5 مليون جنيه.

كما فازت شركة السراج للمقاولات والتوريدات العمومية بصيانة المجموعة الخامسة بطوخ وقها بتكلفة تصل الى 14 مليون جنيه.

كما فازت شركة محمد جميل فرج – مكة للمقاولات العمومية بصيانة صيانة سنوية مدارس المجموعة السادسة (بنها وكفر شكر) بتكلفة تصل الى 16 مليون جنيه.

وفي ديسمبر الماضي تخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بقيادة الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال العام الجديد 2023م ، اتاحة التعليم للجميع دون تميز ، وتوفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية بما يُراعي التفاوت في الاحتياج على المستوى المحلي (المديريات والإدارات التعليمية).

كما تتصمن خطة الوزارة في 2023 ،تحجيم ظاهرة التسرب في مراحل التعليم المختلفة؛ وتوفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بالمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة ، و تزويد المتعلمين الموهوبين والفائقين بتعليم عال في جودته النوعية في مجالات المعرفة والمهارات المتقدّمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، فضلا عن توفير خدمة تعليمية متميّزة موجّهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً.

وعلي مستوي قطاع الابنية التعليمية تستهدف وزارة التعليم خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023م ، انشاء وتجهيز فصول تعليم اساسي باجمالي 5106 فصل ، واحلال وتجديد مدارس تعليم اساسي باجمالي 2042 .

وتستهدف هيئة الابنية التعليمية، إنشاء وتجهيز فصول ثانوی عام ، باجمالي 632 فصلا، واحلال وتجديد فصول ثانوى عام باجمالي 129 فصلا، إضافة إلى إنشاء وتجهيز فصول تعليم فني359 فصلا، واحلال وتجديد فصول تعليم فنى260 فصل .

كما سيتم انشاء تجريبي فصول لغات متميز باجمالي 1483، وإنشاء وتجهيز فصول تربية خاصة بنحو 89.

وتستهدف هيئة الابنية التعليمية ، في القرى الأكثر احتياجا وحياة كريمة انشاء 4900 فصل.

ويبلغ اجمالي اتاحة التجهيزات للمدارس 300 الف تختة لمدارس منشأة حديثا ، و عدد التخت للاحلال بمدارس قائمة 66 ألف تختة لمدارس قائمة ، ليتم انخفاض متوسط كثافة الطلاب في الفصل 47 طالبا .