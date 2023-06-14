هيئة الأبنية التعليمية تقوم بصيانة عدد من مدارس بتكلفة 48 مليون جنيه

قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بترسية صيانة وورفع كفاءة عددا من المدارس على مستوى عددا من المحافظات بقيمة تصل الى 48 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد أشار مصدر مسئول، أنه تم تطوير رفع كفاءة مدرسة البنانون الثانوية الصيناعية بمحافظة المنوفية عبر شركة عبالدواحد علي عيد، وذلك بعد منافسة مع شركة دار الخبرة للمقاولات والتوريدات العمومية، وذلك بقيمة تصل الى 13 مليون جنيه.

كما تم ترسية تطوير ورفع كفاءة مدرسة علي بن أبي طالب بأشمون بالمنوفية بقيمة تصل الى 3.7 مليون جنيه، بعد منافسة مع 3 شركات مقاولات.

كما فازت شركة أحمد عبدالله غلاب للمقاولات العمومية، بتطوير ورفع كفاءة مدرسة ميت موسى الابتدائية، بقيمة تصل الى 1.9 مليون جنيه بعد منافسة مع شركة دار الخبرة للمقاولات والتي تقدمت بعرض قدره 2.15 مليون جنيه.

كما فازت شركة حسن الحضري للمقاولات العامة بتطوير ورفع كفاءة مدرسة كفر العرب القبلي بقيمة تصل الى 1.3 مليون جنيه بعد منافسة مع 4 شركات مقاولات.

كما تم ترسية تطوير مدرسة الشيخ جبيل بالشرقية على شركة ابراهيم محمد حسن بقيمة تصل الى 3 مليون جنيه، كما فازت شركة سيفيل للمقاولات العامة بصيانة مدرسة أم الابطال بالشرقية بقيمة تصل الى 2.9 مليون جنيه.

كما تم ترسية تطوير مدرسة حسن بغدادي بالاسكندرية على شركة دراجو للمقاولات العمومية بقيمة 1.4 مليون جنيه، كما تم ترسية تطوير مدرسة التحرير ب بالاسكندرية على شركة محمود مرسي عبدالغفار بقيمة 2.2 مليون جنيه، كما تم ترسية تطوير مدرسة حفني ناصف على مكتب البركة للمقاولات بقيمة تصل الى 2.4 مليون جنيه.

كما تم ترسية تطوير مدرسة بنات ادكو بالبحيرة على الجمعية التعاونية الانتاجية للأساسية الخرسانية بقيمة 1.3 مليون جنيه، بالاضافة الى تطوير مدرسة بن النفيس بالبحيرة أيضا بقيمة 1.2 مليون جنيه، عبر شركة رضا الحلو.

كما تم ترسية تطوير مدرسة دمنهور الزخرفية على شركة منير أنور بقيمة 543 ألف جنيه، بالاضافة الى تطوير مدرسة يحيى زنقير عبر شركة مكة للمقاولات بقيمة 1.2 مليون جنيه.

كما تم ترسية تطوير مدرسة فاطمة الزهراء عبر الجمعية التعاونية الانتاجية للأبنية الانتاجية للمشروعات بقيمة تصل الى 6.6 مليون جنيها، بالاضافة الى تطوير مدرسة التعاون الانساني بنات عبر الجمعية التعاونية الانتاجية للمشروعات أيضا بقيمة 3 مليون جنيه، كما فازت نفس الشركة بتطوير مدرسة الشهيدة أسماء الخرادلي بقيمة 885 ألف جنيه.

وفي ديسمبر الماضي تخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بقيادة الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال العام الجديد 2023م ، اتاحة التعليم للجميع دون تميز ، وتوفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية بما يُراعي التفاوت في الاحتياج على المستوى المحلي (المديريات والإدارات التعليمية).

كما تتصمن خطة الوزارة في 2023 ،تحجيم ظاهرة التسرب في مراحل التعليم المختلفة؛ وتوفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بالمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة ، و تزويد المتعلمين الموهوبين والفائقين بتعليم عال في جودته النوعية في مجالات المعرفة والمهارات المتقدّمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، فضلا عن توفير خدمة تعليمية متميّزة موجّهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً.

وعلي مستوي قطاع الابنية التعليمية تستهدف وزارة التعليم خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023م ، انشاء وتجهيز فصول تعليم اساسي باجمالي 5106 فصل ، واحلال وتجديد مدارس تعليم اساسي باجمالي 2042 .

وتستهدف هيئة الابنية التعليمية، إنشاء وتجهيز فصول ثانوی عام ، باجمالي 632 فصلا، واحلال وتجديد فصول ثانوى عام باجمالي 129 فصلا، إضافة إلى إنشاء وتجهيز فصول تعليم فني359 فصلا، واحلال وتجديد فصول تعليم فنى260 فصل .

كما سيتم انشاء تجريبي فصول لغات متميز باجمالي 1483، وإنشاء وتجهيز فصول تربية خاصة بنحو 89.

وتستهدف هيئة الابنية التعليمية ، في القرى الأكثر احتياجا وحياة كريمة انشاء 4900 فصل. ويبلغ اجمالي اتاحة التجهيزات للمدارس 300 الف تختة لمدارس منشأة حديثا ، و عدد التخت للاحلال بمدارس قائمة 66 ألف تختة لمدارس قائمة ، ليتم انخفاض متوسط كثافة الطلاب في الفصل 47 طالبا