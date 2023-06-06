هيئة الأبنية التعليمية تقوم بصيانة عدد من مدارس بتكلفة 54 مليون جنيه

قامت الهيئة العامة للأبنية التعليمية بترسية صيانة عددا من المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة الهيئة لتطوير المدارس الحكومية بتكلفة تصل الى 54 مليون جنيه.

وفي هذا الصدد تم ترسية تطوير مدرستين بإدارة وسط التعليمية لشركة الحرمين للمقاولات بتكلفة بلغت 10.5 مليون جنيه.

كما تم ترسية صيانة مدرستى شهيد مقدم محمد محمود وليد الصادق و الملك فيصل الابتدائية القديمة بمحافظة السويس، على مؤسسة بديوى للهندسة والمقاولات بتكلفة تصل الى 3.2 مليون جنيه.

كما تم صيانة سنوية مدارس 5 احياء بالسويس وذلك عبر شركة مصطفي محمد محمد محمود بقيمة تصل الى نحو 10 مليون جنيه، وذلك بعد منافسة مع 6 شركات تقدمت على المناقصة.

كما تم ترسية استكمال انشاء مدرسة الخلفاء الراشدين ث بالجيزة على شركة محمد اسامة عبد اللطيف احمد، وذلك بتكلفة تصل الى 10.6 مليون جنيه.

كما فازت شركة كونكريت بيلدنج للمقاولات المتكاملة والهندسة، بالصانة السنوية، لمدارس المجموعة الثالثة (ادارة بورفؤاد) بتكلفة تصل الى 10 مليون جنيه.

كما تم فوز شركة المتحدون للتجارة والمقاولات الصيانة السنوية لمدارس المجموعة الثانية (ادارة الزهور)، بالاضافة الى الصيانة السنوية لمدارس المجموعة الاولى (ادارة شمال) بتكلفة 20 مليون جنيه.

وفي ديسمبر الماضي تخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بقيادة الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال العام الجديد 2023م ، اتاحة التعليم للجميع دون تميز ، وتوفير الاحتياجات الدراسية اللازمة لكل مرحلة تعليمية بما يُراعي التفاوت في الاحتياج على المستوى المحلي (المديريات والإدارات التعليمية).

كما تتصمن خطة الوزارة في 2023 ،تحجيم ظاهرة التسرب في مراحل التعليم المختلفة؛ وتوفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بالمتعلمين ذوي الإعاقة الحادة والمتعدّدة ، و تزويد المتعلمين الموهوبين والفائقين بتعليم عال في جودته النوعية في مجالات المعرفة والمهارات المتقدّمة بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي، فضلا عن توفير خدمة تعليمية متميّزة موجّهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً.

وعلي مستوي قطاع الابنية التعليمية تستهدف وزارة التعليم خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023م ، انشاء وتجهيز فصول تعليم اساسي باجمالي 5106 فصل ، واحلال وتجديد مدارس تعليم اساسي باجمالي 2042 .

وتستهدف هيئة الابنية التعليمية، إنشاء وتجهيز فصول ثانوی عام ، باجمالي 632 فصلا، واحلال وتجديد فصول ثانوى عام باجمالي 129 فصلا، إضافة إلى إنشاء وتجهيز فصول تعليم فني359 فصلا، واحلال وتجديد فصول تعليم فنى260 فصل .

كما سيتم انشاء تجريبي فصول لغات متميز باجمالي 1483، وإنشاء وتجهيز فصول تربية خاصة بنحو 89.

وتستهدف هيئة الابنية التعليمية ، في القرى الأكثر احتياجا وحياة كريمة انشاء 4900 فصل.

ويبلغ اجمالي اتاحة التجهيزات للمدارس 300 الف تختة لمدارس منشأة حديثا ، و عدد التخت للاحلال بمدارس قائمة 66 ألف تختة لمدارس قائمة ، ليتم انخفاض متوسط كثافة الطلاب في الفصل 47 طالبا .