هيئة الأبنية التعليمية تسند صيانة بعض المدارس لعدة شركات بتكلفة 100 مليون جنيه

قامت هيئة الابنية التعليمية بترسية صيانة عدد من المدراس في نطاق محافظة البحيرة وذلك ضمن خطة الهيئة للعام المالي الجاري بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه.

وحسب مصادر مطلعة، فقد فازت شركة الضاني السيد للمقاولات بصيانة مدرسة المجد الثانوية بتكلفة قدرها 22 مليون جنيه، كما تم ترسية إحلال وصيانة مدرسة المصنع للجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الرصف والمباني العامة بسعر يصل إلى 13.6 مليون جنيه.

كما تقوم شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية بإنشاء المباني والأعمال المتكاملة للإنشاء والتعمير بصيانة مدرسة السبعين بتكلفة تصل إلى 12 مليون جنيه.

فيما تقوم شركة محمد عبدالمحسن علي للمقاولات باحلال مدرسة حبلص بتكلفة تصل الى 17.4 مليون جينه، كما تقوم بصيانة مدرسة شهاب الدين بتكلفة 18.4 مليون جنيه.

كما تقوم الجمعية التعاونية الانتاجية لاعمال الرصف والمباني بصيانة مدرسة السادس عشر بتكلفة تصل الى 14.3 مليون جنيه، بالاضافة الى قيام الجمعية التعاونية الانتاجية لانشاء المباني والاعمال المتكاملة للانشاء والتعمير بتكلفة 15.3 مليون جنيه.

وخلال أغسطس من العام الماضي أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة السابق، أنذاك أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الجهات الحكومية، خاصة رئاسة الجمهورية، وأصبح على قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً.

وسلط الضوء على حصاد 4 سنوات من الإنجازات بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام 2018.

وتضمن تقرير صادر عن محافظة البحيرة إنجازات قطاع الأبنية التعليمية خلال تلك الفترة، حيث تم بناء وتشييد وإحلال وتجديد 336 مدرسة بتكلفة إجمالية 2 مليار و200 مليون جنيه، تم استلام ودخول العمل بالفعل 245 مدرسة بتكلفة مليار و600 مليون جنيه، وجار العمل بـ 91 مدرسة أخرى بتكلفة 600 مليون جنيه.

وأكد محافظ البحيرة السابق أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً ودعماً متكامل لا ينقطع حيث شهدت المحافظة خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 تنفيذ 4325 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 80 مليارا و500 مليون جنيه، تم الانتهاء من 3634 مشروعا بتكلفة إجمالية 49.5 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 61% ، وجارٍ العمل بـ 691 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليار جنيه، بنسبة تنفيذ 39% .