هيئة الأبنية التعليمية ترسي عملية إحلال كلي وجزئي لعدد 6 مدارس بقنا

قررت هيئة الابنية التعليمية ترسية عملية أحلال كلى وجزئى وصيانة وتعلية عدد (6) مدارس بمحافظة قنا بتكلفة تصل الى 78 مليون جنيه.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تم ترسية احلال جزئي لمدرسة نجع الهمامبة تعليم أساسي على شركة رياض محمود للمقاولات بتكلفة تصل الى 11.7 مليون جنيه.

وأشارت أنه تم ترسية تنفيذ أحلال جزئي لمدرسة الزهراء على شركة مصطفى حسب الله بتكلفة 17.3 مليون جنيه.

وأكدت المصادر، أنه تم ترسية مشروع أحلال كلى مدرسة الترامسة / ع المشتركة، على شركة ميرفت كامل للمقاولات بتكلفة تصل الى 14.9 مليون جنيه.

فيما تم ترسية أحلال كلى مدرسة / هو/ ب الجديدة على شركة ميرفت كامل للمقاولات بتكلفة تصل الى 8.8 مليون جنيه، بالاضافة الى تعلية وصيانة مدرسة / عزبة جبريل / ب، على شركة صحاري للمقاولات العمومية بتكلفة تصل الى 9.3 مليون جنيه.

كما تم ترسية عملية أحلال جزئى وصيانة مدرسة/ وحدة المحروسة المجمعة / ب الجديدة على مكتب مهند زكي بتكلفة 16 مليون جنيه.

وعلي مستوي قطاع الابنية التعليمية تستهدف وزارة التعليم خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023م ، انشاء وتجهيز فصول تعليم اساسي باجمالي 5106 فصول ، واحلال وتجديد مدارس تعليم اساسي باجمالي 2042 .

وتستهدف هيئة الابنية التعليمية، إنشاء وتجهيز فصول ثانوی عام ، بإجمالي 632 فصلا، واحلال وتجديد فصول ثانوى عام باجمالي 129 فصلا، إضافة إلى إنشاء وتجهيز فصول تعليم فني359 فصلا، واحلال وتجديد فصول تعليم فنى260 فصل .

كما سيتم إنشاء تجريبي فصول لغات متميز بإجمالي 1483، وإنشاء وتجهيز فصول تربية خاصة بنحو 89.

وتستهدف هيئة الأبنية التعليمية ، في القرى الأكثر احتياجا وحياة كريمة إنشاء 4900 فصل.

ويبلغ إجمالي إتاحة التجهيزات للمدارس 300 ألف تختة لمدارس منشأة حديثا، و عدد التخت للإحلال بمدارس قائمة 66 ألف تختة لمدارس قائمة، ليتم انخفاض متوسط كثافة الطلاب في الفصل 47 طالبًا.