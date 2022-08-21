هيئة أسواق المال توافق على إدراج بيت التمويل الكويتي في بورصة البحرين

قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الأحد في بيان للبورصة الكويتية إنه تلقى موافقة هيئة أسواق المال على الإدراج في بورصة البحرين، بحسب وكالة رويترز.

تأتي هذه الخطوة في إطار صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي المحتمل على ما يصل إلى 100% من أسهم البنك الأهلي المتحد البحريني.

وفي الشهر الماضى، وافق “بيت التمويل الكويتي” على شراء “البنك الأهلي المتحد” البحريني بنحو 11.6 مليار دولار، وهي صفقة قيد الإعداد منذ ما يقرب من أربع سنوات، وواحدة من شأنها أن تكون من بين كبرى الصفقات في القطاع المصرفي العام الجاري.

من شأن الدمج، الذي هو بمثابة صفقة نادرة عبر الحدود في الشرق الأوسط، أن يخلق سابع أكبر بنك في الخليج بأصول تبلغ 115 مليار دولار. وبموجب الشروط المعدلة؛ يقدّم بيت التمويل الكويتي سهماً واحداً مقابل كل 2.695 سهم في الأهلي المتحد، وهو يتضمن عرض شراء السهم الواحد بقيمة 1.04 دولار.

وافق البنك المركزي الكويتي، الذي طلب في عام 2020 من “بيت التمويل الكويتي” إعادة تقييم الصفقة في ظل تفشي الوباء، على الدمج في ، وكانت قيمة العرض الأولي في عام 2019 تُقدّر بـ8.8 مليار دولار، إذ عرض “بيت التمويل الكويتي” سهماً واحداً مقابل كل 2.32558 من الأسهم في “الأهلي المتحد”.

منذ ذلك الحين، ارتفعت أسهم “بيت التمويل الكويتي” بنسبة 66%، مما قدّر قيمة البنك عند 25.8 مليار دولار، وصعد سهم “الأهلي المتحد” بنسبة 27% خلال الفترة نفسها، مما منح البنك قيمة سوقية قدرها 10.3 مليار دولار.