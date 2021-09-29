هيئات التصنيف العالمية تؤكد : 35% من السفن قد تفشل في تلبية المعايير البيئية

تشمل الحسابات تقديرات تصنيف CII لجميع أنواع السفن المعمول بها، والتي يبلغ عددها حاليا أكثر من 40000 سفينة

تقوم شركة تصنيف وتحليل ائتماني مقرها ألمانيا بإطلاق أول قاعدة بيانات مخصصة لعرض تصنيفات مؤشر كثافة الكربون (CII) للأسطول البحري التجاري العالمي، ووفقا لتحليل هيئة التصنيف العالمية “Scope ESG”، سيعمل منتج قاعدة البيانات المعروف باسم Ship Review ، على تعزيز شفافية أداء السفن للتوافق مع المعايير البيئة والسلامة، وبناء على تحليلها لبيانات 2020 ، تتوقع هيئة Ship Review لتصنيف السفن أن أكثر من ثلث أسطول العالم معرض لخطر الفشل في تلبية القيود القادمة للتوافق بيئيا، والتي من المفترض تطبيقها أول ابريل من عام 2023 ، وستحتاج السفن التي تحصل على تصنيف %13.9 لثلاث سنوات متتالية.

وتتضمن مراجعة السفن تقييمات مستقلة لمعايير البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) لأكثر من 70 ألف سفينة على مستوى العالم، وتستند إلى تقديرات إلى العديد من مؤشرات كثافة الكربون، بما في ذلك نسبة الكفاءة السنوية، ومؤشر تشغيل كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة في السنة.

ووفقا لـ Scope ، من خلال مقارنة انبعاثات أنواع السفن المختلفة، وشركات إدارة السفن ، والرحلات المحددة ، تتيح للمستخدمين البحث وتحديد البدائل التي تنبعث منها كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون لكل شحنة محمولة.

وتشمل الحسابات تقديرات تصنيف CII لجميع أنواع السفن المعمول بها ، والتي يبلغ عددها حاليا أكثر من 40000 سفينة ، وتطبيق منهجية المنظمة البحرية العالمية ” IMO ” واستخدام بيانات المراقبة والإبلاغ والتحقق المعتمدة بالإضافة إلى البيانات من الأقمار الصناعية للمسافات التي تم إبحارها لمزيد من الدقة.

وتقدم المنظمة البحرية الدولية نظام التصنيف كأداة لمساعدة الصناعة البحرية في تحقيق هدف استراتيجية الحد من غازات الاحتباس الحراري، كما يقيس مؤشر CII الكفاءة التشغيلية للسفن بالجرام من ثاني أكسيد الكربون المنبعث وفقا للحمولة الساكنة بالأطنان والأميال البحرية التي يتم قطعها وسيكون مدخلًا أساسيا في الترتيب السنوي للسفينة ، والذي يمتد على مقياس من A إلى E.

على الصعيد العالمي، كان هناك وعي متزايد بين الشاحنين الذين يسعون إلى ضمان التعامل مع شحناتهم في نقل بحري صديق للبيئة ، كما بدأ المستهلكون أيضا في إدراك التأثير البيئي المرتبط بالمصنوعات والمنتجات.