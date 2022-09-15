هو الأعلى في 14 شهرًا..ارتفاع معدل التضخم السعودي 3% خلال أغسطس

سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعا في التضخم على أساس شهري والذي يعد الأعلى من نوعه في 14 شهرا، بحسب ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وأشارت البيانات ذاتها إلى أن التضخم السعودي وصل إلى ما نسبته 3% في شهر أغسطس المنصرم، مقارنة بشهر يوليو السابق.

ويعد معدل التضخم هو الأعلى منذ يونيو 2021 أي منذ 14 شهرا، عندما لامس ما نسبته 6.2 % آنذاك، فيما بلغ النسبة في يوليو الماضي 2.7%.

جدير بالذكر أن التضخم الحالي جاء بأعلى من توقعات المحللين التي استقرت عند 2.8%.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا إلى 107.61 نقطة خلال أغسطس 2022 وفقاً لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ 104.48 نقطة خلال نفس الفترة من عام 2021.

أسباب الارتفاع

وعزت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر اليوم الخميس، الارتفاع في التضخم إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4% وأسعار النقل بنسبة 4%، وتأثر قسم النقل بارتفاع أسعار السيارات بنسبة 4.7%.

وقالت الهيئة إن قسم الأغذية والمشروبات تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.3%، التي تأثرت بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.7%. وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في أغسطس 2022، نظراً لوزنه في المؤشر البالغ 18.8%.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس 2022 ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.4% مقارنة بشهر يوليو 2022، وتأثر التضخم الشهري بارتفاع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.8% والذي بدروه تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.9%.