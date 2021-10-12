«هويدى الفيوم» يقاضى «المقاصة سبورت» للمطالبة بتعويض 63 مليون جنيه

علمت «المال» أن نادى هويدى بالفيوم أقام دعوى قضائية أمام مركز التحكيم الرياضى، للمطالبة بتعويض مادى قيمته 63 مليون جنيه ضد شركة المقاصة سبورت، بعدما تم فسخ عقد رعايتها للنادى الرياضى خلال الفترة الماضية.

قالت مصادر مقربة من الملف إن مسئولى نادى هويدى بالفيوم أقاموا الدعوى فى البداية ضد كل من شركة مصر المقاصة للإيداع والحفظ، إلى جانب شركتها التابعة المقاصة سبورت، للحصول على تعويض مادى مناسب للأضرار المادية التى تعرض لها نتيجة الإخلال ببنود الرعاية.

مصادر: الدعوى منظورة أمام التحكيم الرياضى.. ولا تأثيرات مالية متوقعة على «مصر المقاصة»

وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن مركز التحكيم الرياضى اطلع على المستندات المقدمة من نادى هويدى، وقرر فى البداية عدم توجيه أي مسئولية تجاه شركة مصر المقاصة، وتركيز الدعوى ضد «المقاصة سبورت» فقط، وما زالت الدعوى منظورة أمام المركز.

يُشار إلى أن «مصر المقاصة للإيداع» كانت الراعى الرئيسى لنادى المقاصة لكرة القدم منذ عام 2010، لكن فى الفترة الأخيرة قررت إدارتها عدم تجديد العقد، فى ظل وجود مخالفات فى عملية الرعاية، وعدم حصولها على عائد استثمارى مناسب لما تم ضخه فيها خلال السنوات الماضية، وذلك وفقًا لتقارير صادرة عن إدارة مصر المقاصة.

ويبلغ رأسمال «المقاصة سبورت» 42 مليون جنيه، بواقع %71 لشركة مصر المقاصة، و%14 للشركة الدولية لإدارة المشروعات التابعة لمصر المقاصة، وحصة أخرى لـ«الأهلى للتنمية والاستثمار»، و«كايرو كابيتال»، التى يسيطر على إدارتهما رجل الأعمال توفيق دياب، بجانب مساهمات صغيرة لمستثمرين أفراد.

ونفت المصادر أى تبعات مالية للقضية على شركة مصر المقاصة للإيداع، فى ظل أن «المقاصة سبورت» لديها استثمارات تابعة يجرى حالياً دراسة بدائل الاستمرار بها من عدمه.

وتمتلك «المقاصة سبورت»، بخلاف عقد رعاية نادى مصر للمقاصة، حصة فى الشركة المصرية لصناعة المستلزمات الرياضية التى أسستها منذ 3 سنوات، بالشراكة مع وزارتى الإنتاج الحربى والشباب والرياضة.