«هونر»: 21% نموا في شحنات الهواتف الذكية عالميا خلال 2019

قال “هاوس ما” مدير شركة “هونر” الصينية للهواتف المحمولة في مصر إن الشركة حققت نموا في شحنات هواتفها حول العالم خلال العام الماضي بنسبة بلغت 21% رغم الحرب التجارية بين أمريكا والصين.

وأضاف مدير شركة هونر أن شركته تراهن حاليا علي تطوير أجهزة تدعم تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي ، منوها إلى أن عدد محبي العلامة التجارية هونر عالميا يصل لملياري عميل .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الأربعاء لإطلاق عدد من منتجاتها الجديدة في مصر منها ساعتها الذكية الجديدة هونر ماجيك ووتش 2 ولاب توب ماجيك بوك 14 .

وأكد أن هونر تستهدف التركيز علي فئة المستخدمين الشباب من خلال طرح منتجات ذكية بأسعار تنافسية.

وتصدرت العلامة الكورية سامسونج مبيعات سوق المحمول فى مصر خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي ، بحصة سوقية بلغت %32.3 مقارنة بنحو %29.4 خلال الفترة نفسها من 2018، تلتها شركة أوبو الصينية بحصة سوقية نحو %22.4 مقابل %17.7 خلال فترة المقارنة.

وبحسب تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية “GFK” جاءت هواوى الصينية فى المركز الثالث بحصة بلغت %17.5 خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2019 مقابل 23.1% فى الفترة نفسها من 2018، بتراجع %5.6.

وحلت إنفينيكس الصينية فى المرتبة الرابعة بقائمة الهواتف الذكية الأكثر مبيعا بالسوق المحلية ، بحصة سوقية بلغت %5.6 مقابل %10.7 خلال فترتى المقارنة.

وحصدت العلامة التجارية “آبل” المركز الخامس بعد الاستحواذ على حصة سوقية بنحو %5.6 من إجمالى مبيعات سوق الهواتف الذكية فى مصر مقابل %5.9 خلال الفترة ذاتها من 2018.

وحلت هونر الصينية فى المرتبة السادسة بحصة سوقية بلغت %4.1 خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضى.