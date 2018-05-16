هونر تفتتح 4 متاجر قبل نهاية العام‎

هاوس ما: نستهدف بيع 300 ألف هاتف خلال عاممحمود جمالكشف هاوس ما مدير عام شركه هونر الصينية للهواتف بمصر، عن اعتزامها افتتاح 4 متاجر.. ستورز كمنافذ تسويقيه قبل نهاية العام الحالى.جاء ذلك على هامش المائده المستديره التى عقدتها الشركه اليوم الاربعاء.وقال هاوس إن هونر لديها محف

هاوس ما: نستهدف بيع 300 ألف هاتف خلال عام

محمود جمال

كشف هاوس ما مدير عام شركه هونر الصينية للهواتف بمصر، عن اعتزامها افتتاح 4 متاجر.. ستورز كمنافذ تسويقيه قبل نهاية العام الحالى.

جاء ذلك على هامش المائده المستديره التى عقدتها الشركه اليوم الاربعاء.

وقال هاوس إن هونر لديها محفظه متنوعه من اجهزه الهواتف الذكيه تتراوح قيمتها بين ١٠٠ و ٥٥٠ دولارا وتخطط لافتتاح متجرين فى كل محافظه للوصول الى ٢٠ متجرا حتى ٢٠٢١.

كما بدأت كعلامه تجاريه منفصله عن مجموعه هواوى الصينيه فى ٤٠ دوله بدايه ٢٠١٨.

ولفت الى استهداف الشركة بيع ٣٠٠ الف هاتف والاستحواذ على حصه سوقيه من ٥% الى 6٪ من مبيعات السمارت فون خلال العام الاول من مزاولة نشاطها.

وذكر ان الشركه تسعى للمنافسه على المراكز الخمسة الاولى عالميا خلال الـ ٣ سنوات المقبله و من افضل ٣ خلال ٥ سنوات.

واضاف أن هونر بدأت عملها فى افريقيا بالسوقين المصريه والجنوب افريقية، لافتا الى استهدافها التركيز على المستهلكين الشباب الذين تتراوح اعمارهم بين ١٨ و ٣٥ سنة.

يذكر أن الشركه تعاقدت مع رايه للتجاره والتوزيع على تقديم خدمات ما بعد البيع لهواتفها.